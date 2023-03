Wielka Brytania szykuje się na „najzimniejszy dzień w roku” — w Szkocji i północnej Anglii ma spaść śnieg

Temperatury w Szkocji mogą spaść do nawet -10 stopni Celsjusza

Prognozy pogody zapowiadają na Wyspie falę ochłodzenia, za która będzie odpowiedzialne arktyczne powietrze. Przyniesie ona nie tylko zimno, ale także lokalne opady śniegu.

Zimna aura na Wyspie zawitała już dziś, w niedzielę. Żółte ostrzeżenia pogodowe wydawane przez Met Office obowiązuje od godzinie 18:00 GMT w niektórych częściach północno-wschodniej Szkocji. Jutro rozciągnie się w kierunku południowym i dotyczyć będzie północnej części Anglii. Alert w kolorze żółtym będzie obowiązywał w tym rejonie poniedziałek i wtorek. Meteorolog z Met Office, Craig Snell, powiedział, że na terenach górskich może spaść nawet do 20 cm śniegu, a niżej położone rejony mogą oczekiwać opadów do 10 centymetrów białego puchu. Pogoda może utrudniać podróżowanie i inne codzienne czynności.





Miejsca objęte niedzielnym wieczorem ostrzeżeniem – wydanym wcześniej tego samego dnia – to Aberdeen i Dundee, Highlands, a także Orkady i Szetlandy, jak podaje serwis informacyjny BBC.

Czego dotyczą żółte alerty pogodowe wydane przez Met Office?

Ostrzeżenia dotyczące poniedziałki obejmą większą część Szkocji i korytarz północno-wschodniej Anglii, który rozciąga się aż do hrabstwa Yorkshire. We wtorek obszar ostrzegawczy rozszerza się dalej, obejmując Strathclyde, większą część Yorkshire i Humber oraz East Midlands. Spodziewane są częste opady śniegu. Met Office powiedział, że śnieg może powodować opóźnienia na drogach w rejonach, gdzie obowiązują alerty. Może dojść do poważnych zakłóceń w ruchu pociągów i samolotów.

Ostrzegano również przed ryzykiem poślizgnięć i upadków na oblodzonych powierzchniach z powodu oblodzonych chodników. Stwierdzono, że istniała „niewielka szansa”, że społeczności wiejskie mogą zostać odcięte, dodając oraz możliwe są przerwy w dostawie prądu i usług telefonicznych.

Sarah Keith-Lucas, prognosta pogody BBC, powiedziała, że wtorkowa noc może być najzimniejszą w tygodniu i jedną z najzimniejszych w roku, z możliwymi najniższymi temperaturami sięgającymi w Szkocji nawet -10 stopni Celsjusza. Dodawała, że „nie jest niczym niezwykłym” obecność „zimnych podmuchów” nawet w czasie meteorologicznej wiosny, właśnie ze względu na zimne masy powietrza znad Arktyki. Trzeba jednak dodać, iż prognozy dotyczący dni w środku tygodnia są znacznie mniej pewne, ze względu na nadejście cieplejszego powietrza znad Atlantyku. Sprawi to, że niebo nad Wielką Brytanią stanie się niejakim „polem bitwy” między ciepłymi, a zimnymi prądami powietrza.

Prognozy dotyczę pogody w nadchodzącym tygodniu pozostają niepewne

Rzecz jasna w innych rejonach UK pogoda będzie nieco łagodniejsza, choćby w Londynie. W brytyjskiej stolicy nie ma co spodziewać się śniegu, ale lekkie opady deszczu i silne wiatry. Temperatura nie spadnie tam poniżej zero w ciągu dnia, choć nocą, w środę słupki rtęci mogą pokazać minus dwa stopnie. Zasadniczo temperatura będzie się wahać od pięciu do około 9 stopni Celsjusza.

Według Met Office luty 2023 był najbardziej suchym lutym w Anglii od trzydziestu lat. Spadło zaledwie 15,3 mm deszczu, a w hrabstwach Bedfordshire, w Wielkim Londynie i w Essex zeszły miesiąc był jednym z pięciu najsuchszych lutych w historii.

Czy w marcu pożegnamy się z zimą?

Przypomnijmy, już na początku marca pisaliśmy o tym, iż mieszkańcy UK powinni przygotować się w marcu na obfite opady śniegu i spadek temperatur poniżej zera. Media na Wyspach po raz kolejny spekulowały o nadejściu kolejnej już Bestii ze Wschodu, a trwający jeszcze trzeci miesiąc roku, miał być ostatnim, w którym opady śniegu i niskie temperatury miały powrócić na Wyspy.

