Wielka Brytania stoi w obliczu niedoboru kierowców autobusów - ci masowo przesiadają się do lepiej opłacanych tirów!

Fot. Getty

Jak donosi dziennik „The Independent”, pojawiają się pierwsze sygnały, że w UK już wkrótce mogą wystąpić niedobory kierowców autobusów. Dlaczego? Dlatego, że kierowcy autobusów zaczynają się masowo przesiadać do znacznie lepiej płatnych samochodów ciężarowych.

The Confederation of Passenger Transport UK (CPT) szacuje, że obecnie w całym kraju brakuje 4000 kierowców autobusów i autokarów. W ostatnim czasie na skutek niedoborów kierowców ucierpiały usługi transportu publicznego m.in. w Derby, Stockton-on-Tees, Nottingham i Loughborough. - Operatorzy mają plany rekrutacyjne, a my rozmawiamy z rządem i jego agencjami, aby upewnić się, że proces rekrutacji i szkolenia jest jak najbardziej sprawny i wydajny. Teraz musi nastąpić zniesienie wymogu wydania tymczasowego prawa jazdy, aby rozpocząć szkolenie, (…) a testy dla [kierowców] samochodów ciężarowych nie mogą być traktowane priorytetowo w celu rozwiązania problemu w tym sektorze kosztem autobusów i sektora autokarowego - zaznaczył rzecznik CPT na antenie Sky News.

Praca dla kierowcy ciężarówki w UK znacznie bardziej opłacalna

Bobby Morton odpowiedzialny za transport pasażerski w związku zawodowym Unite nie ma wątpliwości, że wielu kierowców nie będzie teraz chciało pracować za kółkiem autobusu/autokaru, biorąc pod uwagę, że tam mogą zarobić £10 za godzinę pracy, a kierując samochodem ciężarowym - £20 za godzinę. - Wiele rzeczy, które kierowcy ciężarówek dzielą z kierowcami autobusów, to bardzo długie godziny pracy, ogromny poziom zmęczenia oraz brak podstawowych udogodnień, takich jak toalety czy umywalnie. Kierowcy autobusów myślą w tej chwili, że w branży transportowej pracodawcy rzucili pieniądze tam, gdzie jest problem, gdzie są niedobory. Tak więc nastawienie jest teraz takie, że jeśli musimy pracować w tych wiktoriańskich warunkach, to równie dobrze możemy dostać 20 funtów za godzinę jazdy ciężarówką, w przeciwieństwie do 10 funtów za godzinę jazdy autobusem. Dlatego kierowcy autobusów tłumnie odchodzą, aby przejść do innej branży – zaznaczył Morton.