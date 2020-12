Wielka Brytania rozszerza program szczepień przeciwko grypie, aby chronić więcej osób

• Program szczepień przeciw grypie jest dostępny dla osób, które są najbardziej narażone na ciężki przebieg choroby, obejmuje kobiety w ciąży, osoby starsze i osoby z chorobami przewlekłymi

• Szczepionkę, oferuje się również dzieciom w wieku od 2 do 11 lat, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się grypy na inne osoby, które mogą być bardziej narażone na jej niebezpieczny przebieg

• Jak sugerują badania Public Health England (PHE) osoby zakażone wirusami grypy i COVID-19 w okresie od stycznia do kwietnia były bardziej narażone na ciężki przebieg choroby

• Tej zimy po raz pierwszy, w ramach rozszerzonego programu szczepień przeciw grypie, osoby w wieku od 50 do 64 lat otrzymają bezpłatną szczepionkę przeciwko tej chorobie.

W tym roku bezpłatna szczepionka przeciw grypie jest oferowana większej liczbie osób niż w latach poprzednich, aby chronić osoby najbardziej zagrożone wirusem grypy. Szczepienie jest oferowane osobom już w wieku 50 lat oraz starszym. Jest to spowodowane liczbą hospitalizacji wywołaną COVID-19 w tej grupie wiekowej. Ponieważ Covid-19 jest teraz w obiegu, tak ważne jest, aby zapobiec zachorowaniom na grypę osób z tej grupy.

Osoby, które mieszkają z kimś, kto jest narażony na wysokie ryzyko zarażenia koronawirusem (z listy pacjentów grupy chronionej przez NHS), również kwalifikują się do bezpłatnej szczepionki przeciwko grypie.

Jak mieliśmy okazję zaobserwować w tym roku w przypadku COVID-19, choroby układu oddechowego mogą być niezwykle niebezpieczne i mogą prowadzić nawet do śmierci. Badania pokazują, że osoby z jednoczesnym zakażeniem wirusem grypy i COVID-19 są bardziej narażone na ciężki przebieg choroby¹ niż pozostali.

Lekarz rodzinny dr Mike Borowicz dodaje:

„Większość ludzi uważa, że ​​grypa to tylko kaszel lub przeziębienie, ale rzeczywistość jest dużo gorsza i może prowadzić do hospitalizacji, a nawet śmierci. Jest to niezwykle ważne dla osób z grupy wysokiego ryzyka, aby uchronić się przed wirusem grypy i uniknąć współzakażenia. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to nie jest za późno, aby zaszczepić się i uchronić się przed potencjalnym ryzykiem. Grypę można złapać przez cały rok, ale występuje ona szczególnie często do marca. Chroniąc siebie, pomagasz także chronić swoich bliskich”.

Dzieciom w wieku 2-3 lat², za pośrednictwem lekarza pierwszego kontaktu, oferuje się szczepionkę przeciw grypie w formie aerozolu do nosa. Wszystkim dzieciom ze szkół podstawowych i po raz pierwszy dzieciom z klas siódmych szkół średnich zaoferowano w szkołach aerozol do nosa ze szczepionką przeciw grypie, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Jest to bezbolesny sposób szczepienia dzieci przeciwko grypie.

Kobiety w ciąży są narażone na poważne komplikacje związane z grypą. Bezpłatna szczepionka przeciw grypie jest najlepszą ochroną dla kobiet w ciąży i ich nienarodzonego dziecka. Można ją bezpiecznie podawać na każdym etapie ciąży. Po szczepieniu przeciwciała przeciw grypie, które są produkowane przez matkę są przenoszone przez łożysko na dziecko, co również pomaga zapewnić ochronę przed grypą przez kilka pierwszych miesięcy życia dziecka.

Szczepionka przeciw grypie pomaga zapewnić ochronę przed określonymi krążącymi szczepami grypy, które mogą być inne niż w zeszłym roku. Dlatego zdecydowanie zaleca się, aby grupy, którym zaproponowano bezpłatną szczepionkę przeciw grypie, przyjmowały ją co roku.

Dr Mike Borowicz uspokaja opinię publiczną, że przychodnie lekarskie i farmaceuci podejmują dodatkowe środki ostrożności, aby szczepionka przeciw grypie była podawana w bezpiecznym środowisku, zachowując zasady dystansu społecznego oraz noszenia odzieży ochronnej.

Osoby, którym przysługuje bezpłatna szczepionka przeciw grypie, powinny tej zimy skontaktować się ze swoim lekarzem rodzinnym, farmaceutą lub położną, aby chronić siebie i swoje rodziny.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź www.nhs.co.uk/fluvaccine

¹ Stowe J, Tessier E, Zhao H i wsp. Interakcje między SARS-CoV-2 a grypą i wpływ koinfekcji na ciężki przebieg choroby: negatywny projekt testu. medRxiv (preprint) 2020 Wrz 18.

² dzieci będą uprawnione pod warunkiem, że miały 2 lata w dniu 31 sierpnia 2020 r.

Osoby, które kwalifikują się do szczepienia przeciw grypie w ramach krajowego programu w tym roku to:

a. Osoby w wieku 65 lat i starsze

b. Osoby w wieku od 6 miesięcy do 64 lat z długotrwałym schorzeniem

c. Dzieci w wieku 2-3 lat (31 sierpnia 2020 r.) W przychodni lekarskiej

d. Dzieci w wieku szkolnym w recepcji - klasa 6 (szkoła podstawowa)

f. Dzieci z klasy 7 (szkoła średnia)

g. Kobiety w ciąży

h. Pracownicy pierwszej linii opieki zdrowotnej i społecznej

i. Główni opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej

j. Osoby kontaktowe w gospodarstwie domowym z listy pacjentów chronionych przez NHS