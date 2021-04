Wielka Brytania rozpoczęła pracę nad cyfrową walutą - czy już wkrótce zapłacimy e-funtami za zakupy?

Rząd Wielkiej Brytanii bada możliwości wprowadzenia do obiegu cyfrowej waluty

Stworzenie cyfrowej waluty Wielkiej Brytanii jest pomysłem, który będzie rozważany przez Bank of England oraz HM Treasury. Póki co, nie podjęto jeszcze żadnych konkretnych działań, a plany związane z potencjalnym e-funtem są dość luźne.

Brytyjski rząd potwierdził, że bada możliwości wprowadzenia na rynek na Wyspie całkowicie cyfrowej waluty. Zarówno Bank Anglii, jak i Ministerstwo Skarbu pracują nad tym pomysłem. W poniedziałek została utworzona specjalna grupa zadaniowa, której celem będzie zajmowanie się koordynacją działań w tym kierunku. Zasadniczo, ma sprawdzić czy na Wyspie w ogóle istnieje realna możliwość uruchomienia oficjalnego, rządowego e-pieniądza, który byłby w pewnym sensie konkurencją dla kryptowalut i rozważyć ewentualne zastosowania dla takiego rozwiązania, a także przyjrzeć się potencjalnym zagrożeniom.

Jak podaje serwis "Bloomberg" brytyjskiej grupie zadaniowej będą wspólnie przewodniczyć zastępca prezesa BoE Jon Cunliffe i dyrektor generalna ds. usług finansowych Katharine Braddick.

Do realnych prac nad e-funtem jeszcze daleka droga, ale jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu wydanym przez brytyjskie władze cyfrowa waluta nie powstałaby, aby zastąpić tradycyjny pieniądz fiducjarny, ale "istniałaby obok gotówki i depozytów bankowych". Warto dodać, w tym miejscu, że Wielka Brytania wcale nie byłaby pierwsza! Prace nad tą koncepcją trwają już w Chinach, USA pozostaje co prawda sceptyczne, ale na Bahamach już w 2020 roku wprowadzono tzw. "sand dollara". To jedna z pierwszych państwowych kryptowalut, której wartość jest powiązana z dolarem bahamskim.

Czy e-funty już wkrótce pojawią się w naszych portfelach?

Nie ma żadnych wątpliwości, że "spoglądanie" krajowych banków centralnych w kierunku rozwiązań cyfrowych w zakresie płatności i możliwości, jaki oferują kryptowaluty zostało spowodowane przez pandemię koronawirusa. Coraz większy nacisk kładziony jest na odchodzenie od gotówki i transakcje bezgotówkowe. Karty płatniczy czy smartfony, którymi płacimy to już standard. Czy e-funt to przyszłość?