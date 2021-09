Wielka Brytania rezygnuje z RODO - rząd wprowadzi nowy system ochrony prywatności i danych osobowych w sieci

W związku z wyjściem Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych, podjęto decyzję o rezygnacji z regulacji zawartych z GDPR (RODO). Specjaliści ostrzegają, iż będzie miało to poważne konsekwencje.

Odejście od zapisów zawartych w General Data Protection Regulation (rozporządzenia o ochronie danych osobowych, czyli po prostu RODO) może sprawić, że w Wielkiej Brytanii standard ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników usług cyfrowych ulegnie znacznemu pogorszeniu. Czym jest spowodowana decyzja podjęta przez władze UK? Jak czytamy na łamach portalu "The Guardian", minister kultury Oliver Dowden zwracał uwagę, że regulacje w tej kwestii mają zostać oparte na "zdrowym rozsądku", a nie na "odhaczaniu wyskakujących okienek z plikami cookie i próśb o zgodę w Internecie".

Władze UK rezygnują z RODO

Co ma zostać wprowadzone niejako w zamian za RODO, w jaki sposób Wielka Brytania ma chronić prywatność i dane osobowe ludzi na Wyspach? Przede wszystkim mianowany zostanie nowy komisarz ds. informacji (ICO). Ma nim zostać John Edwards, obecnie komisarz ds. prywatności Nowej Zelandii. Ma zastąpić Elizabeth Denham, której kadencja na tym stanowisku ma zakończyć się 31 października. Edwardsowi ma zostać powierzona misja wprowadzania reform w tym zakresie.

"Teraz, gdy opuściliśmy UE, jestem zdeterminowany, aby wykorzystać okazję do opracowania wiodącej w skali światowej polityki dotyczącej danych osobowych (...)" - komentował dla "Guardiana" minister Dowden.

Po Brexicie chcą opracować "własny" system ochrony danych i prywatności w sieci

"Oznacza to zreformowanie naszych własnych przepisów dotyczących danych, tak aby opierały się na zdrowym rozsądku, a nie na zaznaczaniu okienek. Oznacza to również, że pod wodzą nowego komisarz ds. informacji początek nowej ery wzrostu i innowacji (...). Ogromne doświadczenie Johna Edwardsa czyni go idealnym kandydatem do zapewnienia odpowiedzialnego wykorzystania danych do osiągnięcia tych celów."

Przypomnijmy, zasady ochrony danych RODO wprowadzone przez UE w maju 2018 roku pozostawały częścią brytyjskiego prawa nawet po Brexicie. Rozporządzenie to nakłada ścisłe ograniczenia na to, co administratorzy danych mogą robić z danymi osobowymi osób fizycznych. Wielu krytykowało zapisy obecne w RODO za nadmierne poleganie na zezwoleniach opartych na zgodzie, co wcale nie przyczyniało się do zwiększonego bezpieczeństwa cyfrowego. Po prostu, w żaden sposób klikając w dziesiątki komunikatów nasze dane osobowe wcale nie były lepiej chronione.

Nowym komisarzem ds. informacji (ICO) ma zostać John Edwards

Rząd UK ma nadzieję, że priorytetem we wprowadzeniu nowych regulacji będzie "innowacyjne i odpowiedzialne wykorzystanie danych". "Rząd chce priorytetowo traktować wzrost, szczególnie startupów i małych firm, a także przyspieszenie odkryć naukowych i pracę nad ulepszeniem usług publicznych" - czytamy dalej. Co będzie to oznaczać w praktyce? Wkrótce się dowiemy.