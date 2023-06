Wielka Brytania przeznaczy 150 milionów funtów na pomoc Ukraińcom w osiedleniu się na Wyspie

Rząd w Londynie przygotował specjalny fundusz w wysokości 150 milionów funtów dla Ukraińców przebywających w Wielkiej Brytanii. Te pieniądze zostaną przeznaczone, aby pomóc im w znalezieniu pracy oraz zabezpieczeniu wynajmowanego mieszkania.

Ponad 124 000 osób przybyło do Wielkiej Brytanii z ogarniętej wojną Ukrainy w ramach programu „Homes for Ukraine” od czasu inwazji Rosji na kraj naszych wschodnich sąsiadów w lutym ubiegłego roku. Jak podaje portal informacyjny „The Guardian”, władze UK przeznaczą 150 mln funtów, aby pomóc ukraińskim rodzinom w wynajmowaniu prywatnych mieszkań i znalezieniu pracy. Fundusze to zostaną rozdzielone pomiędzy poszczególne rządy regionalne w UK według liczby Ukraińców w każdym z krajów tworzących Zjednoczone Królestwo. Anglia otrzyma około 109 milionów funtów, Szkocja 30 milionów funtów, Walia 8 milionów funtów, a Irlandia Północna 2 miliony funtów.





Dodajmy również, iż pieniądze otrzymają również ci Brytyjczycy, którzy w swoich domach (już drugi rok) goszczą szukających schronienia Ukraińców. Przez pierwsze 12 miesięcy takie osoby mogą liczyć na wsparcie w wysokości 350 GBP, a środki te urosną do 500 GBP miesięcznie w drugim roku pomagania.

Fundusze rządowe na pomoc Ukraińcom w UK

— Wielka Brytania ma zaszczytną tradycję oferowania schronienia tym, którzy uciekają przed okropnościami wojny. Dzięki niezwykłej hojności gospodarzy w tym kraju ponad 124 000 Ukraińców znalazło już schronienie w Wielkiej Brytanii — komentuje brytyjska minister mieszkalnictwa Felicity Buchan.

— Niestety, sytuacja na Ukrainie nie wskazuje na szybkie zakończenie walk, dlatego apelujemy, aby więcej osób zostało gospodarzami i pomogło Ukraińcom. Jednocześnie zapewniamy lokalnym councilom dodatkowe fundusze na wsparcie gości w zakwaterowaniu długoterminowym — dodaje.

Pieniądze te mają pomóc w znalezieniu pracy i domu

W Szkocji ponad 24 000 Ukraińców przybyło dzięki indywidualnemu sponsorowi lub programowi supersponsorów rządu szkockiego. Tysiące pozostają w tymczasowych mieszkaniach, czekając na stały dom. — Wielka Brytania ma długą, dumną historię pomagania osobom uciekającym przed niebezpieczeństwem lub prześladowaniami i będziemy nadal pomagać Ukraińcom, których życie legło w gruzach, gdy Rosja nielegalnie najechała ich kraj — dodaje minister ds. Szkocji John Lamont.

Petro Rewko ze stowarzyszenia Association of Ukrainians in Great Britain powiedział, że jego organizacja z zadowoleniem przyjęła zobowiązanie finansowe w „trudnych ekonomicznie czasach”. — Ukraińcy na całym świecie są wdzięczni rządowi i Brytyjczykom za otwarcie ich domów i serc dla Ukraińców uciekających z ich domów w wyniku inwazji Rosji na Ukrainę — uzupełnia Rewko.

