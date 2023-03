Wielka Brytania powinna naśladować Polskę w kwestiach gospodarczych

W artykule opublikowanym na łamach portalu „City AM” ekonomista z prawicowego thin-tanku Institute of Economic Affairs popiera głośną tezę wysnutą przez... lidera lewicowej Partii Pracy. Keir Starmer nie ma wątpliwości, iż przy obecnej trajektorii ekonomicznej Polska gospodarczo wyprzedzi Wielką Brytanię. Jak komentuje to Harrison Griffiths?

Harrison Griffiths pełniący w IEA rolę „communications officer” uznaje słuszność refleksji polityka stojącego na czele laburzystów. Co więcej, jego zdaniem Polska powinna posłużyć za wzór Wielkiej Brytanii w kwestiach związanych z ekonomią! „Nasze plany gospodarcze dla Wielkiej Brytanii powinny bardziej przypominać polskie” - deklaruje mocno już na samym początku swojego artykułu. Griffiths trzeźwo zwraca uwagę, że „jeśli Polska przebije naszą gospodarkę, być może zechcemy naśladować jej politykę. Od Polaków powinniśmy się uczyć, jak przyciągać więcej inwestycji zagranicznych i krajowych".





„Od 2010 roku wzrost gospodarczy w Polsce wynosił średnio 3,6 procent rocznie w porównaniu do marnych 0,5 procent w Wielkiej Brytanii. Jeśli ta tendencja się utrzyma, do 2030 roku przeciętny Polak będzie bogatszy o 500 funtów od Brytyjczyka” - nie pozostawia złudzeń co do twierdzeń lidera Labour i co do sytuacji gospodarczej panującej na Wyspie ekspert.

Polska powinna posłużyć za wzór Wielkiej Brytanii

„Aby rozwijać brytyjską gospodarkę, pilnie potrzebujemy polityki, która stawia na pierwszym miejscu spontaniczną, oddolną działalność gospodarczą, a nie odgórną interwencję państwa. Przez całe swoje przemówienie przywódca laburzystów nie wykazywał takiej chęci” - uzupełniał Griffiths, który widocznie co do diagnozy zgadza się ze Starmerem, ale ma inną receptę na zwiększenie PKB Wielkiej Brytanii.

„Starmer zobowiązał się poprzeć podwyższenie podatku dochodowego od osób prawnych do 25 proc., podczas gdy Polska nie zasygnalizowała zamiaru rezygnacji ze stawki 19 proc. Wielka Brytania musi zrobić więcej, aby stać się atrakcyjnym miejscem dla zagranicznych inwestycji i brytyjskich przedsiębiorców, zwłaszcza że sąsiedzi, tacy jak Polska i Irlandia, zamierzają zachować konkurencyjne stawki podatku dochodowego od osób prawnych” - uzupełniał. „Dopełnieniem konkurencyjnych stawek podatkowych Polski jest jej najwyższa pozycja wśród wszystkich krajów pod względem łatwości prowadzenia działalności gospodarczej ponad granicami” - wydaje się, że w tej kwestii polscy przedsiębiorcy mieliby nieco inne zdanie od brytyjskiego eksperta.

Czy to dobry i wykonalny pomysł?

„Stosunek długu do PKB Wielkiej Brytanii, wynoszący nieco ponad 85 procent, przyćmiewa ten, który wynosi 46 procent w Polsce. Naśladowanie prowzrostowych Polaków w tej dziedzinie oznaczałoby nie tylko rezygnację z tych zobowiązań, ale także rozpoczęcie wielomiliardowych cięć w dotychczasowych wydatkach” - zaznacza Griffiths, który proponuje znacznie ściślejszą politykę fiskalną i radykalne cięcia podatków.

„Oczywiście niesłuszne byłoby przedstawianie Polski jako jakiejś liberalnej utopii. Stosunek rządzącej prawicowo-populistycznej partii Prawo i Sprawiedliwość do praw LGBTQ+ i niezawisłości sądownictwa jest plagą na kwitnącym liberalnym eksperymencie w Polsce. Inwestycje UE w tym kraju były znaczne, a jego system podatkowy jest zbyt skomplikowany. Niemniej, jednak jeśli chcemy rozpocząć nasz własny cud gospodarczy, musimy uczyć się na przyjazności Polski dla inwestycji zagranicznych i krajowych” - uzupełniał.

„Oczywiście niesłuszne byłoby przedstawianie Polski jako jakiejś liberalnej utopii”

„Starmer ma rację, podkreślając szybki rozwój Polski, ale jeśli jego wizją jest naśladowanie naszych przyjaciół z Europy Wschodniej, to taka idea musi być realizowana przez odpowiednią politykę” - podsumowuje ekspert Institute of Economic Affairs.

Przypomnijmy, w przemówieniu, jakie Keir Starmer wygłosił kilka dni temu w Londynie, a którego główne założenia powtórzył on w trakcie tzw. Pytań do Premiera w Westminster, lider laburzystów ostrzegł Brytyjczyków przed tzw. drenażem mózgów i poinformował, że UK będzie musiało gonić pod względem gospodarczym swoich europejskich sąsiadów, w tym Francję i Niemcy.

Brytyjczycy powinni się uczyć od Polaków przyciągania inwestycji zagranicznych i krajowych

„Nie czuję się komfortowo z trajektorią, która wkrótce doprowadzi do tego, że Wielka Brytania zostanie wyprzedzona przez Polskę. Nie jestem też gotów zaakceptować konsekwencji tej porażki. […] Nie chcę [takiej] Wielkiej Brytanii, w której młodzi ludzie, w miastach i miasteczkach, nie mają innego wyjścia, jak tylko z nich wyjechać” - komentował szef Partii Pracy.

