Wielka Brytania potrzebuje ponad dwóch milionów pracowników! Gdzie niedobory pracownicze są największe?

Fot. Getty

Najnowsze dane pokazują, że liczba ogłoszeń o pracę w Wielkiej Brytanii osiągnęła rekordowy poziom dwóch milionów stanowisk. Tylko w tygodniu pomiędzy 4 a 10 października na portalach pośredniczących między pracodawcami i pracownikami przybyło aż 235 000 takich ogłoszeń.

Z analizy dokonanej przez Recruitment & Employment Confederation (REC) wynika, że w całej Wielkiej Brytanii brakuje obecnie 2,29 mln pracowników. W okresie pomiędzy 4 a 10 października przybyło aż 235 000 nowych ofert pracy, a w ciągu ostatnich sześciu tygodni liczba ta wyniosła 600 000, co, w porównaniu do sierpnia, stanowi 36-proc. wzrost. Tylko w pierwszej połowie października w UK potrzebnych było 45 303 sprzedawców detalicznych, 44 540 kucharzy, 101 948 pielęgniarek i 7 490 kierowców ciężarówek.

Duże zapotrzebowanie na sprzedawców detalicznych to efekt zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Wielu Brytyjczyków już teraz spieszy się, by zaopatrzyć się w prezenty i niektóre artykuły spożywcze przed grudniem, gdy kryzys związany z łańcuchem dostaw może się wszystkim mocno dać we znaki. Supermarkety i inne sklepy już teraz kuszą świątecznymi wyprzedażami, aby zminimalizować ryzyko pojawienia się pustych półek w grudniu.

W UK trwa walka o pracowników

Eksperci przyznają, że w UK już teraz trwa walka o pracowników. Firmy publikują ogłoszenia o pracę, ponieważ chcą zagwarantować swoim klientom odpowiednią obsługę w okresie przedświątecznym. - W ubiegłym miesiącu odnotowano znaczący wzrost liczby ogłoszeń o pracę, w zeszłym tygodniu opublikowano 235 000 nowych ogłoszeń. Firmy z niemal każdego sektora i obszaru zatrudniają obecnie pracowników, a przy tak dużej konkurencji o pracowników wiele firm musi oferować wyższe pensje i świadczenia, aby przyciągnąć ludzi, których potrzebują. To dobry moment, żeby teraz szukać pracy – ale ta faza odbicia minie – zaznaczył Neil Carberry, dyrektor generalny REC.