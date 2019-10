„Wielka Brytania ponownie wstąpi do UE po popełnieniu kolosalnej pomyłki. Zrobią to młodzi ludzie” - twierdzi były premier UK

Fot. Getty

Były premier UK John Major jest przekonany, że Wielka Brytania już wkrótce ponownie wstąpi do Unii Europejskiej. Przewrotu dokonają młodzi ludzie, którzy zdołają przekonać resztę społeczeństwa, że Londyn kolosalnie się pomylił decydując się na opuszczenie Wspólnoty.

John Major jest pewien, że Brexit to wielka pomyłka, ale jest też pełen nadziei, że młodzi ludzie, którzy bardziej wolą „współpracować, niż się separować”, już wkrótce ponownie doprowadzą do złączenia Wielkiej Brytanii z wielką rodziną europejską. Były premier Wielkiej Brytanii z ramienia torysów od dawna stoi w opozycji do Borisa Johnsona i krytykuje wiele jego chaotycznych ruchów. John Major od dawna prowadzi kampanię na rzecz zorganizowania drugiego referendum ws. Brexitu, a niedawno poparł on nawet sądowy wniosek przeciwko rządowi ws. zawieszenia parlamentu na 5 tygodni.

Swoją opinię dotyczącą przyszłości Wielkiej Brytanii John Major przedstawił na forum dla młodych liderów „One Young World”. - Młodzi ludzie zostali zawiedzeni, oni w przeważającej części chcieli pozostać w UE, podczas gdy wiele starszych osób nie. Jestem krytykiem Brexitu i nim pozostanę. Myślę, że to jest złe dla Wielkiej Brytanii, złe dla UE i złe dla Europy i że jest to kolosalny błąd – stwierdził Major. - Młodzi ludzie wolą współpracę niż separację. Nawet najpotężniejsze narody na świecie potrzebują sojuszników. Młodzi w końcu wygrają, ponieważ będą tu nadal żyć, podczas gdy starszych już nie będzie. Przewiduję, że pewnego dnia młodzi ponownie wejdą do UE lub zawrą z nią nowy sojusz. Kto wie, co nas czeka, ale z pewnością nie będzie konwencjonalnie i na pewno nie będzie nudno – dodał.

