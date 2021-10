Wielka Brytania podpisała umowę o wolnym handlu z Nową Zelandią

Fot: Getty Images/Wikimedia Commons

Wielka Brytania uzgodniła warunki umowy handlowej z Nową Zelandią. Oficjalny komunikat w tej sprawie wydano w nocy, ze środy na czwartek. To drugie takie porozumienie wypracowane przez rząd UK po wyjściu ze struktur unijnych.

Po 16 miesiącach negocjacji brytyjski rząd może odbębnić sukces - umowa z Nową Zelandią została ostatecznie przypieczętowana w trakcie wideorozmowy z udziałem Borisa Johnsona i szefową rządu w Wellington, Jacindą Ardern. Premier UK zapewnia, że porozumienie to obniży koszty dla eksporterów i otworzy rynek pracy na nowozelandzkich wyspach dla brytyjskich specjalistów. "Jest to wspaniała umowa handlowa dla Zjednoczonego Królestwa, cementująca naszą długą przyjaźń z Nową Zelandią i pogłębiająca nasze więzi z regionem Indo-Pacyfiku. Przyniesie ona korzyści przedsiębiorstwom i konsumentom w całym kraju, obniżając koszty dla eksporterów i otwierając dostęp dla naszych pracowników" - oświadczył Johnson. Jakie znaczenie z punktu widzenia UK ma umowa z wyspiarskim państwem położonym na południowo-zachodnim Pacyfiku?

Handel z Nową Zelandią to mniej, niż 0,2% całej wymiany UK i jest to zaledwie 53. z kolei partner handlowy Wielkiej Brytanii. W 2020 roku wartość importu i eksportu sięgnęła 2,3 mld funtów. Na mocy nowej umowy zniesione zostaną taryfy celne na wszystkie produkty. Dzięki temu obroty handlowe między obydwoma krajami wzrosną o 30 proc. do roku 2030, według szacunków rządowych. Niemniej, nawet to nie będzie miało znaczącego wpływu na wzrost gospodarczy UK. To, pisząc kolokwialnie, "drobnica".

Jednak umowa z Nową Zelandią sama w sobie nie była jedynym celem, jakie osiągnęła strona brytyjska. Władze UK wychodzą bowiem z założenia, że "dopięcie" tego porozumienia będzie krokiem naprzód w perspektywie przystąpienia do Kompleksowego i Postępowego Porozumienia o Partnerstwie Transpacyficznym (CPTPP), umowy handlowej zrzeszającej 11 państw, w tym Japonię, Australię, Kanadę i Meksyk. Wielka Brytania ma już umowy z wieloma członkami ,jeszcze z czasów, gdy była w UE. Dołączenie do CPTPP dałoby jej większy dostęp w zakresie usług i handlu cyfrowego. Premier Johnson ma nadzieję, że już w przyszłym roku uda się zakończyć negocjacje w tej kwestii.

Pozoumienie z Nową Zelandą osiągnęto po 16 miesiącach negocjacji

Umowa z Nową Zelandią została skrytykowana przez brytyjski Krajowy Związek Farmerów (NFU). Ostrzega on, że otwarcie rynku w UK na produkty nowozelandzkie, między innymi na jagnięcinę i wyroby mleczne, niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwa. Dlaczego? W tym kraju obowiązują mniej rygorystyczne restrykcje związane z produkcją żywności.