Wielka Brytania (po raz pierwszy w historii!) całkowicie wycofała się z importu paliw z Rosji

Jak wynika z oficjalnych danych, w czerwcu 2022 roku Wielka Brytania po raz pierwszy w swojej historii ograniczyła import paliw z Rosji do zera, jak podaje serwis informacyjny BBC w dniu, w którym Ukraina świętowała odzyskanie niepodległości.

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej jeszcze w 2021 roku w Wielkiej Brytanii import surowców z Rosji sięgał około 4% całkowitego zużycia gazu oraz 11% w przypadku ropy. Po tym, jak władze Moskwie rozpoczęły pełnoskalową inwazję na Ukrainę, kraje Zachodu zaczęły nakładać różnorakie sankcje na Rosję. Wśród krajów, które zdecydowały się zadeklarować "odcięcie" od dostaw surowców z tego kraju znalazła się też Wielka Brytania. Rząd UK zobowiązał się do wycofania importu rosyjskiej ropy do końca roku i jak najszybszego przerwania importu gazu. I, jak wynika z oficjalnych danych, cel ten ostatecznie udało się zrealizować.

UK uniezależniło się od importu paliw z Rosji

Jak podaje BBC wartość import paliw kopalnych pochodzących z Rosji spadła o 499 mln funtów – czyli dokładnie o 100% – w porównaniu ze średnią za poprzednie 12 miesięcy do lutego.

Warto w tym miejscu dodać, że w czerwcu 2022 wartość importu towarów z Rosji spadła do 33 mln funtów i osiągnęła najniższy poziom od stycznia 1997 roku, a więc od czasu, gdy ONS monitoruje jego poziom. Eksport większości towarów do Rosji również znacznie się zmniejszył do czerwca, a sprzedaż maszyn i sprzętu transportowego spadła o 91,3%, do poziomu 118 mln GBP. Ogólnie, brytyjski eksport do Rosji zmniejszył się o 70%, do 168 mln funtów, w porównaniu ze średnią miesięczną za 12 miesięcy do lutego.

Do zero udało się ograniczyć sprowadzanie gazu i ropy

Jedynymi produktami, które odnotowały niewielki wzrost w tym względzie, były produkty chemiczne. Ich wzrost jest spowodowany wzrostem eksportu produktów leczniczych i farmaceutycznych, które są zwolnione z sankcji. Warto również dodać, że nie liczący regulacji wynikających z sankcji, brytyjskie firmy same z siebie szukały innych rynków zbyt dla swoich produktów, unikając handlu z Rosją.

