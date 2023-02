Wielka Brytania odda dziś hołd Ukrainie. O której odbędzie się minuta ciszy w związku z rocznicą inwazji?

W piątek minie rok od początku inwazji Rosji na Ukrainę i w związku z tym premier Wielkiej Brytanii, Rishi Sunak zapowiedział minutę ciszy. W czasie jej trwania mieszkańcy Wysp będą mogli oddać hołd Ukraińcom, a także okazać swoją solidarność z ich krajem.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał: „24 lutego miliony z nas dokonały wyboru. Nie biała flaga, ale niebiesko-żółta flaga. Nie ucieczka, ale stawianie czoła. W obliczu wroga. Opór i walka. To był rok bólu, smutku, wiary i jedności. I to jest rok naszej niezwyciężoności. Wiemy, że będzie to rok naszego zwycięstwa!”





Minuta ciszy dla Ukrainy

W związku z rocznicą brutalnej inwazji Rosji na Ukrainę, premier Rishi Sunak ogłosił, że w piątek o godzinie 11.00 na Wyspach odbędzie się minuta ciszy. Powiedział, że chwila ta będzie sposobem na oddanie hołdu Ukraińcom, a jednocześnie podkreśleniem solidarności Wielkiej Brytanii z ich krajem. Do wzięcia w niej udziału zachęcane są zarówno osoby prywatne, jak i firmy.

At 11am today we will pause in tribute to the people of Ukraine, who continue their courageous fight for freedom a year on from Russia’s full-scale invasion. #StandWithUkrainepic.twitter.com/FKAHpu7T1W — UK Prime Minister (@10DowningStreet) February 24, 2023

W Twitterze napisano: „Premier @rishisunak poprowadzi naród w ciszy, składając hołd odwadze narodu ukraińskiego”.

- Zbliżając się do rocznicy barbarzyńskiej i godnej ubolewania inwazji Rosji na Ukrainę, jako naród składamy hołd niesamowitej odwadze i odporności narodu ukraińskiego. Nieuzasadniony atak Rosji ponownie sprowadził wojnę i zniszczenie na nasz kontynent, zmuszając miliony ludzi do opuszczenia domów i spustoszył rodziny na Ukrainie i w Rosji. Jestem niesamowicie dumny z reakcji Wielkiej Brytanii i przez cały miniony rok, brytyjska opinia publiczna pokazała swoją prawdziwą hojność ducha i trwałą wiarę w wolność – powiedział Sunak.

There will be a national moment of silence at 11am on Friday 24 February to mark the one year anniversary of the Russian invasion of Ukraine https://t.co/wl5zrJI1eHpic.twitter.com/7IIMlYCwZL — Department for Culture, Media and Sport (@DCMS) February 14, 2023

Minister kultury, Lucy Frazer powiedziała:

- Rok po nielegalnej inwazji Putina solidaryzujemy się z naszymi przyjaciółmi na Ukrainie i wspominamy wszystkich tych, którzy stracili życie w dążeniu do wolności. Ta chwila ciszy to czas na zastanowienie się nad ludzkimi kosztami tego konfliktu i pokazanie, że stoimy po stronie Ukrainy.

Te słowa wsparcia pojawiają się po tym, jak Wołodymyr Zełenski odwiedził Wielką Brytanię dwa tygodnie temu, ponawiając wezwania do wysłania samolotów na Ukrainę. Podczas wizyty premier UK podkreślił swoje zaangażowanie w długofalowe wspieranie Ukrainy.

Wojna potrwa kolejny rok?

Siły rosyjskie dokonały inwazji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku, w której zginęły tysiące ludzi, a miliony zostały zmuszone do ucieczki z rozdartego wojną kraju. W zeszłym roku Wielka Brytania wysłała Ukrainie wsparcie wojskowe w wysokości 2,3 miliarda funtów i taka sama kwota została przewidziana w budżecie na ten rok.

Minister obrony, Ben Wallace powiedział w czwartek Nickowi Ferrari z LBC, że wierzy, iż wojna na Ukrainie będzie trwała co najmniej kolejny rok.

- Myślę, że Rosja wykazała się całkowitym lekceważeniem nie tylko życia narodu ukraińskiego, ale także własnych żołnierzy. Wiesz, siedzimy tutaj 12 miesięcy i 188 000… rosyjskich żołnierzy jest martwych lub rannych w wyniku tej katastrofalnej błędnej kalkulacji i agresji prezydenta Putina. I wiesz, kiedy ktoś przekroczył granicę i uważa, że ​​można to zrobić swoim własnym ludziom i skutecznie prowadzić maszynę do mielenia mięsa dla armii, myślę, że nie zamierza przestać.

Chiny pomogą Rosji?

Ben Wallace, powiedział również, że pomysł, iż Chiny mogłyby dostarczyć broń w celu wsparcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę, nie pomoże w rozwiązaniu konfliktu, a jest przekonany, że tego chcą Chiny.

- Nie pomoże to pokojowi, jeśli Chiny skutecznie zaopatrują jedyny naród, który złamał międzynarodowe prawo dotyczące suwerenności Ukrainy i popełnia zbrodnie wojenne - powiedział Wallace w piątek dla „Sky News”, zapytany o doniesienia, że ​​Chiny mogą dostarczać broń Rosji.

- Ale jestem również przekonany, że Chiny wyraźnie chcą, aby ta [wojna] się skończyła – dodał dla „Reutersa”.

Witalij Kliczko zabrał głos

W związku z rocznicą inwazji Rosji, głos zabrał również burmistrz Kijowa, Witalij Kliczko. Opublikował wiadomość o treści: „Przyjaciele! Od roku żyjemy w nowej rzeczywistości. Tragiczne i psychicznie wyczerpującej. Ale walczymy, wierzymy w siebie i nasz kraj. Dlatego pokonamy wszystko i wygramy. Rok temu rozwiązanie tej barbarzyńskiej wojny przez Rosję wydawało się większości Ukraińców nierealne. Ale stolica przygotowywała się do możliwej ofensywy. Ochotnicy wstąpili w szeregi obrony terytorialnej [i] nasze wojsko pomogło chronić i utrzymać stolicę. Infrastruktura krytyczna miasta działała pomimo ostrzału i realnego zagrożenia walkami ulicznymi. Szpitale przyjmowały rannych z przedmieść, gdzie toczyły się zacięte walki. Sklepy spożywcze i apteki społeczne pozostały otwarte. Przedsiębiorcy i troskliwi obywatele Kijowa udzielali wsparcia tym, którzy tego potrzebowali.”

Miedwiediew chce przesunąć granice Rosji aż do Polski

Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew powiedział w piątek, że jedynym sposobem, aby Moskwa ostatecznie osiągnęła trwały pokój z Ukrainą, jest jak najdalsze przesunięcie własnych granic. Miedwiediew, wieloletni sojusznik Putina i wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji, napisał:

„Minął już rok od operacji specjalnej. Rok, odkąd nasi żołnierze przywracają porządek, pokój i sprawiedliwość na naszej ziemi, chronią naszych ludzi i niszczą korzenie neonazizmu. Zwycięstwo zostanie osiągnięte. Wszyscy chcemy, aby stało się to jak najszybciej. I ten dzień nadejdzie. Zwrócimy nasze terytoria i niezawodnie ochronimy naszych ludzi, którzy ucierpieli w latach ludobójstwa i ostrzału.

Potem będą negocjacje, które, jestem tego pewien, staną się trudne i nerwowe. Przede wszystkim dlatego, że formalni uczestnicy negocjacji ze strony naszego wroga są jedni, a faktyczni przywódcy są zupełnie inni. A decyzji w sprawie kijowskiego reżimu oczywiście nie podejmie jakiś Zełenski, jeśli jeszcze żyje, ani jego klika. Decyzja zostanie podjęta za oceanem. Przez tych, w których rękach jest dostawa broni do Kijowa i przeznaczenie pieniędzy na utrzymanie resztek ukraińskiej gospodarki.

Tak ważne jest osiągnięcie wszystkich celów specjalnej operacji wojskowej. Przesunąć granice zagrożeń dla naszego kraju jak najdalej, nawet jeśli są to granice Polski.”

