Wielka Brytania musi być gotowa do wojny - deklaruje nowy szef sztabu British Army

W dniu wczorajszym, w poniedziałek 20 czerwca 2022 roku generał Patrick Sanders objął stanowisko szefa Sztabu Generalnego brytyjskiej armii. W liście do swoich podkomendnych ostrzegał, że "brytyjska armia musi być gotowa do ponownej walki w Europie".

Generał Sanders zastąpił generała Marka Carletona Smitha i stał się "pierwszym szefem sztabu generalnego od 1941 r., obejmującym dowództwo nad armią w cieniu wojny lądowej w Europie, w którą zaangażowane jest mocarstwo kontynentalne", jak sam zwrócił uwagę. "Inwazja Rosji na Ukrainę podkreśla nasz podstawowy cel - ochronę Wielkiej Brytanii oraz gotowość do walki i wygrywania wojen na lądzie - oraz wzmacnia wymóg odstraszania rosyjskiej agresji groźbą użycia siły. Świat zmienił się od 24 lutego i obecnie istnieje palący imperatyw wykucia armii zdolnej do walki wraz z naszymi sojusznikami i pokonania Rosji w bitwie" - pisał w liście do swoich podkomendnych nowy głównodowodzący British Army, jak cytujemy za depeszą Polskiej Agencji Prasowej. Główny cel, jaki stawia sobie szef Sztabu Generalnego brytyjskiej armii to "przyspieszenie mobilizacji i modernizacji armii, aby wzmocnić NATO i pozbawić Rosję szansy na zajęcie kolejnych obszarów Europy". "To my jesteśmy pokoleniem, które musi przygotować armię do ponownej walki w Europie" - deklarował.

Warto w tym miejscu dodać, że Patrick Sanders obejmie dowództwo nad stale kurczącą się brytyjską armię. Siły wojskowe UK są najmniejsze, pod względem ilości żołnierzy, od ponad 200 lat! W roku 2021 podjęto decyzję o zmniejszeniu liczebności regularnej armii z 82 tys. osób do 72,5 tysięcy. Zmiany te wejdą w życie do 2025. Obecnie armia UK liczy 76,5 tys. żołnierzy.

Z udostępnionych dla mediów wypowiedzi wynika, że gotowość do wojny jest kluczowym sposobem na odstraszenie Rosji. Z taką analizą zgadza się generał Adrian Bradshaw, były dowódca brytyjskich Sił Specjalnych. "Tak, on [Gen Sanders - przyp.red.] ma absolutną rację. Chodzi o to, że przygotowując się do wojny odpowiednio, budując naprawdę silne środki odstraszania, jesteśmy w stanie zapobiec wybuchowi wojny" - komentował na łamach BBC Radio 4's Today.

"Władimir Putin pokazał nam, że jest gotów podjąć ryzyko rozpętania otwartej wojnie w Europie. Robi to na Ukrainie, z okropnymi, strasznymi konsekwencjami" - podsumował Bradshaw.

