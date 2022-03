Wielka Brytania może wyeliminować zapotrzebowanie na rosyjski gaz już w 2022

Według ekspertów z think-tanku E3G Wielka Brytania jest w stanie całkowicie wyeliminować rosyjski gaz ze swojego miksu energetycznego i to jeszcze w tym roku. Jak? Poprzez inwestycję w energię odnawialną, inwestycje oraz edukację mieszkańców w UK w kwestii ograniczania zużycia energii.

Uniezależnienie się od importu rosyjskiego gazu jest osiągalne jeszcze w tym roku - jak wynika z badań przeprowadzonych przez think-tank E3G zwiększenie efektywności energetycznej, pozyskiwanie większej ilości energii ze źródeł odnawialnych oraz szeroka kampania informacyjna pozwoli na eliminacje jakiegokolwiek zapotrzebowania na import gazu z Rosji. "Dzięki wsparciu rządu zwykłe brytyjskie gospodarstwa domowe mogą odegrać ogromną rolę w odcięciu Putina od naszego systemu energetycznego" - komentował na łamach "Guardiana" Colm Britchfield, badacz z E3G i współautor raportu w związku z rzeczonymi badaniami. Co więcej, jest to możliwe do osiągnięcia przy użyciu istniejących polityk i mechanizmów, jeśli byłyby one realizowane bardziej szczegółowo i w większej skali.

Uniezależnienie się od gazu z Rosji jest możliwe...

Na przykład cztery inicjatywy rządowe, które obecnie pomagają izolować domy i budynki publiczne – Home Upgrade Grant, fundusze na dekarbonizację sektora publicznego i mieszkań socjalnych, program nadzorowany przez władze lokalne - w sumie są warte około 3,4 miliarda funtów w latach 2022–2025. To po prostu za mało i konieczne są większe nakłady w tym względzie.

Zgodnie z wyliczeniami E3G jeśli sam program władz lokalnych, który wspiera instalację pomp ciepła i zapewnia środki zwiększające efektywność energetyczną gospodarstw domowych o niskich dochodach, zostałby dofinansowany kwotą 1,8 miliarda funtów to mógłby objąć od 120 000 do 180 000 najzimniejszych domów w Wielkiej Brytanii.

... i to jeszcze w tym roku!

Równie ważnym, co inwestycje w infrastrukturę, aspektem jest intensywna kampania informacyjna. Mieszkańcy UK nie zdają sobie sprawy z oszczędności, jakie można poczynić w zakresie zużycia energii dzięki niewielkim zmianom, które nie wpływają na ich komfort, a mogą znacznie obniżyć rachunki.

Dodajmy, że w poniedziałek grupa 33 organizacji charytatywnych, think-tanków i aktywistów napisała do premiera Borisa Johnsona, kanclerza Rishiego Sunaka i sekretarza ds. biznesu Kwasiego Kwartenga list, w którym wzywali do przekazania 3,6 miliarda funtów na dotacje na izolację dla wszystkich gospodarstw domowych i dodatkowych 4 miliardów funtów do 2025 r. na dofinansowanie pomp ciepła.

Co wynika z analiz przeprowadzonych przez think-tank E3G?

Zaznaczmy, iż Rosja jest niewielkim dostawcą gazu do Wielkiej Brytanii. Większość dostaw tego surowca do Wielkiej Brytanii pochodzi z Morza Północnego i Norwegii, a z Rosji importuje się jedynie około 3%. Niemniej, całkowite wycofanie się z importu mogłoby pomóc w globalnym wysiłku wywierania presji na Władimira Putina.