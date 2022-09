Wielka Brytania może odzyskać rekord świata w „największym zgromadzeniu czarownic” już w sobotę

Już w sobotę w Wielkiej Brytanii ma się odbyć „największe zgromadzenie czarownic”. Jeśli się uda, kraj może odzyskać rekord świata utracony na rzecz Hiszpanii w 2012 roku.

Próba „największego zgromadzenia ludzi przebranych za czarownice” ma odbyć się w sobotę, 17 września. Tysiące osób mają założyć czarne kapelusze i uzbroić się w miotły, a następnie przemaszerować na Pendle Hill w hrabstwie Lancashire.

Największe zgromadzenie czarownic

Wielka Brytania z dumą utrzymywała światowy rekord zgromadzenia czarownic do 2012 roku, kiedy to została pokonana przez zgromadzenie 1607 czarownic w Hiszpanii. Organizatorzy Pendleside Witch Festival starają się przywrócić sukces UK.

Obowiązują jednak surowe zasady dotyczące wymagań ws. tego rekordu świata. Aby się zakwalifikować, wszystkie czarownice muszą nosić czarny spiczasty kapelusz, czarny płaszcz i mieć miotłę. Organizatorzy planują nawet rozdawać je, aby każdy wpis się liczył.

Polowanie na czarownice

Grupa zbierze się na Pendle Hill, gdzie odbył się jeden z najsłynniejszych procesów czarownic w Wielkiej Brytanii. Szał polowania na czarownice w Europie dotarł do Lancashire w 1612 roku, kiedy 10 osób zostało skazanych na śmierć po oskarżeniu o czary.

Zarzucano im m.in. powodowanie udarów, „wysysanie krwi przez Diabła”, a nawet o morderstwa.

Czarownice z Pendle

Wiele „czarownic” pochodziło z dwóch rywalizujących frakcji: rodziny Demdike i rodziny Chattox. Obydwoma kierowały dwie starsze wdowy, które popadły w skrajną biedę i mieszkały w Pandle Forest.

Elizabeth Southerns była znana jako „Stara Demdike”, podczas gdy Anne Whittle była określana jako „Matka Chattox”. „Stara Demdike” była „bardzo starą kobietą”, która czarownicą miała być rzekomo od 50 lat – jak napisał Thomas Potts w „The Wonderful Discovery od Witches in the County of Lancaster” w 1613 roku. W dniu procesu kobieta miała 80 lat.

„Mieszkała w lesie Pendle, rozległym miejscu pasującym do jej zawodu. Nikt nie wie, czego dokonała w swoim czasie” – pisał Potts. O „Matce Chattox” pisał, że „niebezpieczna” wiedźma była „zgrzybiałym stworzeniem”, które miało „niegodziwe towarzystwo”.

Historycy uważają, że obie kobiety były w ciągłych waśniach, co doprowadziło do oskarżeń o czary między obiema rodzinami.

Opowieść o wiedźmach z Pendle jest dobrze znana w Lancashire, ale organizatorzy próby pobicia rekordu świata w ten weekend mają nadzieję, że wkrótce dotrze ona do jeszcze większej liczby osób.

Zbiórka pieniędzy na szczytny cel

Sobotnie wydarzenie ma również na celu zebranie 100 000 funtów na opiekę hospicyjną w regionie. „Czarownice” zgromadzą się w Barrowford Park, Pendle, Lancashire, o godzinie 13:00 przed oficjalnym liczeniem rekordów świata o godzinie 15:00.

Organizatorzy mają nadzieję, że co najmniej 2022 osób zgromadzi się w czarujących strojach.

