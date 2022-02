Wielka Brytania luzuje przepisy imigracyjne. Rząd rozszerzył listę zawodów deficytowych

Fot. Getty

Brytyjczycy zdecydowali się na dalsze poluzowanie przepisów imigracyjnych i na rozszerzenie listy zawodów deficytowych. Przedstawiciele jakich grup zawodowych będą mogli od teraz wjechać na Wyspy na nowych zasadach i czy będą mogli zabrać ze sobą rodzinę?

Poluzowanie przepisów imigracyjnych dotyczy pracowników sektora opieki, których zaczyna na Wyspach dramatycznie brakować. Rząd zdecydował się na umieszczenie pracowników opieki na liście zawodów deficytowych po tym, jak w grudniu zamiar taki ogłosił Departament zdrowia i opieki społecznej (ang. Department of Health and Social Care, DHSC), a także po pozytywnej rekomendacji w tym zakresie Komitetu doradczego ds. migracji (ang. Migration Advisory Committee, MAC). Eksperci komitetu orzekli, że konieczne jest poluzowanie przepisów wizowych dla pracowników służby zdrowia i sektora opieki, w celu obsadzenia stale rosnącej liczby wakatów. Już w grudniu MAC wzywał do podjęcia działań mających na celu „natychmiastowe” złagodzenie „poważnych i narastających trudności”, z jakimi boryka się sektor opieki, który nie jest w stanie pozyskać do pracy ani zatrzymać wystarczającej liczby pracowników.

Lżejsze przepisy imigracyjne w UK – co to oznacza?

Osoby, które będą chciały przyjechać do UK i podjąć pracę w charakterze opiekuna osób starszych czy schorowanych, będą mogły zabrać na Wyspy także członków swojej najbliższej rodziny. Department of Health and Social Care jasno zaznaczył też, że przyznana wiza będzie stanowić element umożliwiający w późniejszym czasie ewentualne osiedlenie się na stałe w UK. - Sektor opieki doświadcza bezprecedensowych wyzwań spowodowanych pandemią, a zmiany, które wprowadziliśmy do programu wizowego dla pracowników sektora zdrowotnego i opieki, wzmocnią siłę roboczą i pomogą złagodzić niektóre z obecnie doświadczanych presji – zaznaczyła minister spraw wewnętrznych Priti Patel.

Rząd wreszcie dostrzegł pracowników sektora opieki

Pod koniec zeszłego roku rząd brytyjski był mocno krytykowany za ignorowanie pracowników sektora opieki i roli, jaką odegrali oni podczas pandemii koronawirusa. Rząd wydawał się także bagatelizować problem rosnących niedoborów pracowniczych w tym sektorze, a także widmo rozsypania się systemu, jeśli nie zostaną poprawione warunki pracy w tym sektorze i nie zostaną podniesione płace opiekunów.