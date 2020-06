Wielka Brytania krajem, który najbardziej ucierpi na skutek epidemii? Prognozy OECD nie pozostawiają złudzeń

Fot. Getty

Najnowsze prognozy OECD dotyczące skutków pandemii nie pozostawiają wątpliwości – jeśli nie dojdzie do drugiej fali epidemii, to Wielka Brytania będzie krajem, który zanotuje największy spadek Produktu Krajowego Brutto wśród najlepiej rozwiniętych gospodarek świata. Większy nawet, niż porównywalnie dotknięte pandemią Włochy, Hiszpania czy Francja.

Z najnowszych prognoz przygotowanych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD) wynika, że to właśnie gospodarka Wielkiej Brytanii zostanie najbardziej dotknięta skutkami epidemii koronawirusa pośród najlepiej rozwiniętych gospodarek świata. Jeśli nie dojdzie do drugiej, tak samo dotkliwej fali epidemii, to prognozowany spadek PKB dla UK w ramach „Single-hit scenario” wynosi 11,5 proc. To więcej, niż prognozowany spadek PKB dla państw Europy Zachodniej równie mocno dotkniętych COVID-19, takich jak Włochy, Hiszpania czy Francja.

Oto szczegółowe prognozy OECD dla najlepiej rozwiniętych państwa świata w przypadku jednej fali epidemii:

Zjednoczone Królestwo – spadek PKB o 11,5 proc.;

Francja - spadek PKB o 11,4 proc.;

Włochy - spadek PKB o 11,3 proc.;

Hiszpania - spadek PKB o 11,1 proc.;

Czechy - spadek PKB o 9,6 proc.;

Portugalia - spadek PKB o 9,4 proc.;

Belgia - spadek PKB o 8,9 proc.;

Polska - spadek PKB o 7,4 proc.

Brazylia - spadek PKB o 7,4 proc.;

USA - spadek PKB o 7,3 proc.;

Szwecja - spadek PKB o 6,7 proc.;

Niemcy - spadek PKB o 6,6 proc.;

Chiny - spadek PKB o 2,6 proc.

Prognozy OECD wyglądają jednak nieco inaczej, gdy pod uwagę wzięta zostanie ewentualna druga, jesienna fala epidemii (ang. „Double-hit scenario”). W takim wypadku UK poradzi sobie nieco lepiej, ale i tak pozostanie w gronie państw rozwiniętych najbardziej dotkniętych pandemią: