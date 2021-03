"Wielka Brytania już się skończyła" - deklaruje premier Walii. Czy UK czeka całkowity rozpad?

Według stojącego na czele walijskiego rządu Marka Drakeforda Zjednoczone Królestwo w obecnym kształcie "skończyło się" i konieczne jest stworzenie nowego związku państw, który będzie odzwierciedlał "dobrowolne stowarzyszenie czterech narodów".

Jak czytamy na łamach portalu "Metro" premier Walii, Mark Drakeford, zwraca uwagę, iż w chwili obecnej brakuje "architektury instytucjonalnej" dzięki której Zjednoczone Królestwo w obecnym kształcie mogłaby nadal funkcjonować. Jego zdaniem "Wielka Brytania już się skończyła" i istnieje potrzeba utworzenia wspólnego związku tych krajów w nowej formule, które będzie w pełni odzwierciedlało "dobrowolne stowarzyszenie czterech narodów".

Wielka Brytania potrzebuje głębokich zmian

Z wysokości Cardiff płynie również ostra krytyka w kierunku brytyjskich władz dotycząca "brak zaangażowania w zdecentralizowane narody podkopuje wysiłki mające na celu utrzymanie ich razem". Zdaniem szefa walijskiego rządu premier Boris Johnsona jest osobą "odległą", nie tylko w geograficznym sensie, ale w sensie politycznym. Brakuje zaangażowania w podtrzymywanie jedności ze strony londyńskich władz.

"Po pandemii, która spowodowała wzrost spolaryzowanych opinii na temat przyszłości Walii, w tym poparcia dla walijskiej niepodległości, a także zniesienia decentralizacji, potrzebne jest nowe porozumienie w sprawie decentralizacji" - komentował premier Drakeford podczas wirtualnego posiedzenia Komisji Specjalnej ds. Walijskich. "To, co musimy zrobić, to uznać, że Wielka Brytania w obecnej postaci już się skończyła. Musimy stworzyć nowe zjednoczenie. Musimy pokazać ludziom, że możemy odbudować Wielką Brytanię w sposób uznający ją za dobrowolne stowarzyszenie czterech narodów, w którym połączymy naszą suwerenność dla wspólnych celów i wspólnych korzyści" - dodawał.

Czy w Walii odbędzie się referendum niepodległościowe?

Czy Walia będzie dążyła do niepodległości? Jest to więcej, niż możliwe. W grudniu 2020 roku Adam Price, lider centrolewicowej Plaid Cymru zapowiedział, że po wygraniu wyborów zorganizuje referendum niepodległościowe w kraju. Przypomnijmy, że dokładanie taką samą obietnicę złożyła Nicola Sturgeon z SNP.