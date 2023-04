Jak wynika z ustaleń Climate Change Committee, Wielka Brytania jest „uderzająco nieprzygotowana” na skutki kryzysu klimatycznego. Oficjalni doradcy rządu na Wyspach wskazują na „straconą dekadę” w wysiłkach na rzecz ochrony życia i źródeł utrzymania.

Sytuacja w kwestii przygotowania się do konsekwencji wynikających ze zmian klimatu w Wielkiej Brytanii jest dramatyczna, jak wynika z ustaleń poczynionych przez CCC, a więc niezależnego, poza resortowego organu publicznego zajmującego się doradzeniu władzom UK oraz rządom Szkocji, Walii i Irlandii Północnej w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu. Niestety, mamy do czynienia ze straconą dekadą przygotowań do zjawisk wynikających z obecnego kryzysu klimatycznego. Przypomnijmy, Komitet ds. Zmian Klimatu, który powstała na mocy ustawy Climate Change Act (2008), w zasadzie od samego początku swojego istnienia przestrzegał wielokrotnie brytyjskie władze przed biernością i brakiem konkretnych działań na rzecz walki z konsekwencjami zmian klimatu. Jak się okazuje, był to jedynie głos wołającego na puszczy.







Climate Change Committee raportuj o stanie przygotowań UK do skutków kryzysu klimatycznego

Szkody klimatyczne, a więc efekty postępowania zmian klimaty, nieuchronnie będą się nasilać w nadchodzących dziesięcioleciach. W związku z tym już teraz pilnie potrzebne są działania rządu, aby chronić ludzi, ich domy i źródła utrzymania. Jak czytamy na łamach „Guardiana”, ekstremalna fala upałów w 2022 roku, kiedy temperatury po raz pierwszy przekroczyły 40 stopni Celsjusza, była zarówno przykładem, jak i ostrzeżeniem. Z powodu tych upałów ponad 3000 osób zmarło przedwcześnie, a 20% operacji szpitalnych zostało odwołanych w szczycie fali upałów. Do tego linie kolejowe się wyginały, szalały pożary, a rolnicy walczyli z suszą.

„Już wkrótce tego rodzaju bardzo gorące lata staną się normalnymi latami w Wielkiej Brytanii” – komentował wymownie Chris Stark, dyrektor generalny CCC, cytowany przez „Guardiana”.

„Stracona dekada” przygotowań do konsekwencji zmian klimatycznych

Obszary, w których brakuje niezbędnych działań, obejmują termoizolację domów, usuwanie wycieków z rur wodociągowych i przygotowywanie się na gwałtowne powodzie oraz niedobory żywności i innych produktów importowanych z krajów dotkniętych skutkami zmian klimatycznych. „Niestety, rząd nie opracował planu, który odzwierciedlałby skalę i charakter zagrożeń, przed którymi stoi cały nasz kraj” – kontynuuje Stark.

„To jest całkowicie krytyczne w obecnej sytuacji. Nie pozostaje nic innego jak dostosować się do zmian klimatycznych. Pytanie tylko, czy zrobimy to dobrze, robiąc to wcześnie, czy będziemy to ciągle odkładać na później”.

Jak brytyjski rząd tłumaczy swoją bierność?

Kierujący CCC zwraca uwagę, iż im wcześniej uświadomimy sobie powagę sytuacji, w jakiej się znajdujemy, tym lepiej i taniej będziemy mogli się przygotować na potencjalne zagrożenia. Działanie w „panic mode”, gdy efekty zmian klimatycznych będą już bardzo poważne, będzie nas po prostu kosztować więcej. O wiele więcej...

„Ostatnia dekada była dekadą straconą pod względem przygotowań do zagrożeń, które już mamy i tych, o których wiemy, że nadejdą” - to z kolei komentarz Julia King, przewodniczącej Komitetu ds. Adaptacji CCC. Ostatni z raportów IPCC wskazywał, iż szkody klimatyczne uderzają mocniej i szybciej niż oczekiwano, a globalna temperatura nie przestanie rosnąć, dopóki emisje dwutlenku węgla będzie nadal utrzymywała się na wysokim poziomie. „Oznacza to, że mamy jeszcze co najmniej 30 lat eskalacji zagrożeń” – uzupełniała King. „Każdy mijający miesiąc powoduje bardziej szkodliwe skutki. Potrzebne są działania i to teraz”.

Czasu na podjęcie konkretnych działań jest coraz mniej...

„Podjęliśmy zdecydowane działania w celu poprawy odporności Wielkiej Brytanii na zmiany klimatu – w tym zainwestowaliśmy rekordową kwotę 5,2 miliarda funtów w ochronę przeciwpowodziową” - tak do tej sprawy odniósł się rzecznik rządu, cytowany przez serwis informacyjny BBC. Rzecznik jednocześnie zaznaczył, że rząd uwzględni zalecenia komisji do nowego National Adaptation Plan, który ma zostać opublikowany tego lata.

