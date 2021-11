Wielka Brytania deklaruje "solidarność z Polską" - czy jej ceną będą kontrakty przy budowie obrony powietrznej?

Fot: Twitter @DefenceHQ

Polska podpisała z Wielką Brytanią Oświadczenie Intencyjne dotyczące rozwoju obrony powietrznej w naszym kraju. Minister obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace i szef MON Mariusz Błaszczak nie tylko omówili szczegóły współpracy w obliczu obecnego kryzysu, ale również rozmawiali o współpracy wojskowej w dalszej perspektywie.

"Ministerstwa Obrony Rzeczypospolitej Polskiej i Wielkiej Brytanii przeprowadziły w czwartek konsultacje dotyczące dalszego rozwoju współpracy obronnej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów zbrojeniowych. W wyniku konsultacji podpisano Oświadczenie Intencyjne (Statement of Intent) w sprawie współpracy dotyczącej rozwoju zdolności Sił Zbrojnych RP w obszarze obrony powietrznej w ramach programu NAREW" - czytamy w oficjalnym komunikacie wydanym przez polskie ministerstwo obrony narodowej. Szef resortu, Mariusz Błaszczak zaznaczył, że program obrony przeciwlotniczej Polski będzie "w pierwszej kolejności" rozpatrywał oferty ze strony Wielkiej Brytanii. "Mam nadzieję, że szybko będą postępować dalsze negocjacje związane z podpisaniem umów licencyjnych i umów wykonawczych" - dodawał minister Błaszczak.

Wielka Brytania pozostaje "solidarna" z Polską

Czy to oznacza, że Polacy "zapłacą" za pomoc na granicy białoruskiej kupowaniem sprzętu i broni od Brytyjczyków, mówiąc oględnie? Nie podejmiemy się odpowiedzi na tak postawione pytanie, ale brytyjskie Ministry of Defence "pochwailiło" się podpisaniem umowy na rozwój polskich systemów obrony powietrznej, która ma być warta "wiele milionów funtów" w oficjalnym komunikacie na stronach rządowych.

"Krok ten to pierwsza faza w procesie podejmowania decyzji na temat zakontraktowania partnerów przy budowie obrony powietrznej. Złożyliśmy ofertę na budowę radaru, w ramach której planujemy też transfer technologii do Polski, by rozwijać je przy pomocy polskich specjalistów" - deklarował minister obrony Wielkiej Brytanii, Ben Wallace. Zaznaczał jednak, że w ramach programu rozwoju okrętów obrony wybrzeża typu Miecznik w przetargu biorą również inne kraje i firmy, a "konkurencja jest spora" i "rząd Polski nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji", jak uzupełniał brytyjski polityk.

Podpisano pierwsze w historii współpracy obu krajów Oświadczenie Intencyjne

Jak podaje PAP, brytyjski minister obrony dodał, że jego rząd chce "okazać solidarność z Polską, bo to, co się dzieje, jest naprawdę straszne". "Nie możemy pozwolić białoruskiemu rządowi na wykorzystywanie ludzi w ten sposób" - zaznaczał.

Przypomnijmy, wielka Brytania wyśle do Polski od 100 do 150 żołnierzy w związku z kryzysem migracyjnym na białoruskiej granicy. Kompania brytyjskich wojsk inżynieryjnych pojawi się w naszym kraju w ciągu "dni lub tygodni". Zaznaczamy to bardzo wyraźnie - oddziały brytyjskie nie pojawią się w Polsce, aby walczyć, tylko aby pomóc w zabezpieczeniu granicy. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule "Rząd UK do Polski wyśle 100-150 żołnierzy, którzy pomogą w zabezpieczeniu granicy" i właśnie do niego odsyłamy po wszelkie szczegóły.