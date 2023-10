Bez kategorii Wielka Brytania chce wysłać swoich żołnierzy na Ukrainę

Minister obrony, Grant Shapps powiedział, że wojska brytyjskie mogłyby po raz pierwszy zostać wysłane na Ukrainę i tam zostać rozmieszczone w celu szkolenia żołnierzy ukraińskich. Według niego zmniejszyłoby to zależność od baz w UK i innych członków NATO.

Brytyjski minister obrony, Grant Shapps powiedział, że prowadził rozmowy z dowódcami o wysłaniu brytyjskich żołnierzy na Ukrainę po raz pierwszy w ramach programu szkoleniowego.

Wysłanie brytyjskich żołnierzy na Ukrainę

Shapps na początku tego tygodnia spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Kijowie. Powiedział, że wysłanie brytyjskich żołnierzy na Ukrainę zmniejszy zależność od baz Wielkiej Brytanii i innych członków NATO.

Według brytyjskiego Ministerstwa Obrony do końca roku program szkolenia ukraińskiej armii, wspierany przez 10 innych krajów, wytrenował ponad 26 500 rekrutów. Wszystko jest na dobrej drodze, aby do końca roku przeszkolić ponad 30 000 żołnierzy.

W wywiadzie dla „Sunday Telegraph” Shapps ujawnił również, że rozmawiał z Zełenskim o tym, w jaki sposób marynarka wojenna mogłaby pomóc w obronie statków handlowych przed rosyjskimi atakami na Morzu Czarnym.

Przeniesienie szkolenia na Ukrainę

Po rozmowie z generałem Sir Patrickiem Sandersem, szefem sztabu generalnego i innymi dowódcami w Salisbury Plain, Shapps powiedział:

– Rozmawiałem dzisiaj o przybliżeniu szkolenia i faktycznym przeniesieniu go na Ukrainę. Myślę, że szczególnie na zachodzie kraju istnieje teraz szansa, aby wprowadzić więcej rzeczy „w kraju”. Nie tylko szkolenia, ale także widzimy, jak na przykład BAE [brytyjska firma zbrojeniowa] przenosi się do produkcji w kraju. Chętnie zobaczę, jak inne brytyjskie firmy również zrobią to samo. Myślę więc, że nastąpi ruch w celu zapewnienia większej liczby szkoleń i produkcji na Ukrainie.

Na początku tego miesiąca saperzy Royal Engineers przeprowadzili dla ukraińskich żołnierzy szkolenie w zakresie usuwania min, amunicji i innych urządzeń wybuchowych.

Krytyka Ministra Obrony

W sierpniu Shapps zastąpił Bena Wallace’a na stanowisku ministra obrony w brytyjskim rządzie. Wywołało to krytykę ze strony niektórych parlamentarzystów z Partii Konserwatywnej i byłych wojskowych, która dotyczyła braku odpowiedniego doświadczenia Shappsa.

Wielka Brytania przekazała Ukrainie pomoc wojskową o wartości 2,3 miliarda funtów w 2022 roku. Premier Rishi Sunak zobowiązał się zrobić to samo w 2023 roku. Tego lata Wielka Brytania była gospodarzem konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy we współpracy z Ukrainą. W jej czasie zebrano ponad 49 miliardów funtów na odbudowę Ukrainy.

