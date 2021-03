Wielka Brytania chce opóźnić wprowadzanie brexitowych regulacji! Co z surowszymi kontrolami granicznymi?

Brytyjskie władze postawiły na swoim w kwestii Brexitu, ale gdy kontrole graniczne sukcesywnie są wprowadzane, to jednak okazało się, że rzeczywistość nie jest taka, jak zapowiadno. Handel na linii UK-UE nie idzie tak gładko i David Frost zapowiedział już, że zwróci się do władz unijnych w kwestii wprowadzenia zmian w tym zakresie...

Jak podaje portal "Bloomberg" brytyjskie władze chcą opóźnić wprowadzenie nowych regulacji związanych ze zwiększeniem kontroli granicznych przy imporcie towarów z krajów należących do Unii Europejskiej. Przypomnijmy, za mniej niż miesiąc, 1 kwietnia 2021 roku w życie mają wejść przepisy, które wiązać się będą z dodatkową biurokracją związaną z dokumentacją celną i przewozową. "Papierologia" szczególnie mocno uderzyłaby w import żywności z UE, od którego UK jest uzależnione (około 80 proc. importowanej żywności w brytyjskich supermarketach pochodzi właśnie z krajów Wspólnoty). Dodajmy również w tym miejscu, że kolejny etap "uszczelniania" granic brytyjskich i "utrudniania" importu miałby miejsce 1 lipca, gdy kontrole graniczne stałyby się bardziej rygorystyczne.

Strona brytyjska chce uniknąć zwiększonych kontroli na granicach, które... sama wynegocjowała!

Przerwanie łańcucha dostaw żywności na Wyspy to jeden z aspektów Brexitu, który może w radykalny sposób dotknąć przeciętnego mieszkańca Zjednoczonego Królestwa. Braki niektórych produktów, wyższe ceny innych, wszelkiego rodzaju problemy z dostawami - wielokrotnie brytyjskie media i nie tylko podejmowały te tematy. Import żywności i produktów rolnych został radykalnie dotknięty przez wyjście UK z UE i wszelkie konsekwencje tego ruchu. Już teraz mieliśmy do czynienia z problemami z importem szkockich ryb do UE, co przełożyło się na potężne straty dla brytyjskiej gospodarki i szkockich przedsiębiorców. Co stanie się po 1 kwietnia?

Dodajmy, że data ta zbiegnie się z poluzowaniem koronawirusowych obostrzeń i ponownym otwarciem brytyjskiej branży hotelarskiej. Można więc spodziewać się, że wolumen importowanych produktów żywnościowych wzrośnie, przez co łańcuchy dostaw będą eksploatowane bardziej, niż w "normalnej" sytuacji. Czy przy zwiększonym ruchu na graniach oraz dodatkowej biurokracji wszystko będzie działało płynnie?

David Frost zwrócił się do strony unijnej o "zmianę harmonogramu" wprowadzania regulacji związanych z importem towarów z UE

Brytyjskie władze oficjalnie zapowiedziały interwencje w tej sprawie. David Frost zwrócił się do UE o ponowne przejrzenie harmonogramu wprowadzania zmian związanych z kontrolami granicznymi.

"Nadal będziemy współpracować z grupami biznesowymi i branżą transportową, aby pomóc im dostosować się do nowych kontroli i nowych ustaleń, które mają zostać wprowadzone" - komentował Jamie Davies, rzecznik premiera Borisa Johnsona, przytaczany przez polski serwis "Forsal".