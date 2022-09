Wielka Brytania będzie kontynuować zawieszenie kontroli granicznych w Irlandii Północnej

Wielka Brytania trwa przy decyzji o jednostronnym zawieszaniu kontroli granicznych produktów rolnych i innych towarów przywożonych do Irlandii Północnej z Wielkiej Brytanii, wbrew wcześniejszym ustaleniom z UE wynikającym z umowy brexitowej.

Londyn powiadomił Brukselę o swojej decyzji w czwartek, w oficjalnej odpowiedzi na siedem pozwów wniesionych przez UE w sprawie rzekomego nieprzestrzegania przez Wielką Brytanię zapisów umieszczonych w NI Protocol, części umowy brexitowej regulującej kwestie "na granicy" między Wspólnotą, a Zjednoczonym Królestwem. Taki ruch przyczyni się do dalszego zaognienia stosunków między UK, a UE. Jak czytamy na łamach "Guardian", rząd Liz Truss przymierza się również do stworzenia wyspecjalizowanej komisji ds. programów UE, aby w ramach oficjalnego forum kwestii wdrażania Brexitu omówić trwające wykluczenie Wielkiej Brytanii z dostępu do flagowych funduszy naukowych pod szyldem Horyzontu Europa.

Rzecznik Komisji Europejskiej powiedział, że potrzeba czasu na rozważenie odpowiedzi dla Londynu. „Otrzymaliśmy odpowiedź z Wielkiej Brytanii. Teraz przeanalizujemy odpowiedź przed podjęciem decyzji o kolejnych krokach” – powiedział, cytowany przez brytyjskie media.

Trwają napięcia na granicy irlandzkiej

W kontekście śmierci Elżbiety II unijni przywódcy oraz irlandzkie władze miały nadzieję na poczynienie postępów w tej kwestii. Sądzono, iż strona brytyjska w jakiś sposób doceni rolę królowej w procesie pojednania Irlandii i uda się uniknąc dalszej eskalacji konfliktu, ale nic na to nie wskazuje. Ze względu na okres 10-dniowej żałoby narodowej Downing Street nie odnosi się na razie do tej sprawy.

Przypomnijmy, władze Wielkiej Brytanii stoją na stanowisku, iż ​​kontynuacja okresu karencji dla kontroli towarów stworzy przestrzeń potrzebną do rozwiązania przedłużającego się sporu z Brukselą. Londyn chce, aby produkty rolne, w tym słynne już parówki, dania gotowe i produkty mleczne z Wielkiej Brytanii bez żadnych kontroli i konieczności zgodności z normami UE były dostarczane do Irlandii Północnej, a więc części UK.

Włądze brytyjskie nie zamierzają wdrażać kontrol celnych

Dodajmy również, iż w tle kolejnej odsłony sporu o kontrole graniczne na granicy irlandzkiej majaczy również o wiele poważniejszy konflikt. W brytyjskim parlamencie trwa procesowanie Northern Ireland protocol bill, która ma pozwolić brytyjskiemu rządowi na jednostronne wypowiedzenie części zapisów obecnych w umowie brexitowej. UE szykuje się na kolejną "bitwę" z Londynem, a większość ekspertów uważa, że ruch UK w tej kwestii oznaczałby złamanie prawa międzynarodowego.

Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: "Przyjęto projekt ustawy Northern Ireland protocol bill w Izbie Gmin".

