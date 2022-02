Wielka awaria prądu w Londynie. Tysiące domów zostało odciętych od elektryczności

Fot. Getty

Tysiące domów w Londynie i Hertfordshire było odciętych od prądu wczoraj pod koniec dnia. Sieć energetyczna poinformowała o awarii. Co ciekawe, wielu mieszkańców cieszyło się z nietypowego mrocznego wieczoru.

Część mieszkańców Londynu i Hertfordshire musiała spędzić miniony wieczór w całkowitych ciemnościach i bez zasilania elektrycznego. Wielka awaria prądu dotknęła domostwa w lokalizacjach obejmujących aż 38 postcode’om. Awaria dotknęła mieszkańców między innymi takich obszarów, jak Borehamwood, Stanmore, Kilburn i Harrow.

Przerwy w dostawie prądu dotyczyły sieci obsługiwanej przez firmę National Grid. Początkowo obawiano się, że domy będą odcięte od prądu do późnej nocy, jednak naprawę udało się zakończyć znacznie wcześniej, niż przewidywano. Gdy tylko doszło do awarii, rzecznik National Grid, w wypowiedzi cytowanej przez Metro, poinformował:

Jak doszło do tej wielkiej awarii prądu w Londynie i okolicy? Przerwy w dostawie prądu były spowodowane przepięciem, które wywołało awarię podziemnej sieci energetycznej. Rzecznik firmy energetycznej wyjaśnił, że doszło do uszkodzenia kabla wysokiego napięcia, który położny był w podziemnej trakcji.

Brak zasilania to w dzisiejszych czasach poważna sprawa - szczególnie, że obecnie ludzie są zależni już nie tylko od światła czy ogrzewania elektrycznego, ale także od różnego rodzaju urządzeń elektronicznych zasilanych prądem, takich jak telewizory, komputery, smartfony.

Choć wydawałoby się, że awaria prądu to raczej frustrujący problem, okazało się, że w związku z tym nietypowym wieczorem bez prądu, wielu mieszkańców poszkodowanych terenów dzieliło się na Twitterze tym, jak miło spędzili miniony wieczór - właśnie dzięki awarii. Niektórzy publikowali zdjęcia z niecodziennej kolacji przy świecach, a jeden użytkownik opublikował nagranie swojej okolicy, pogrążonej w ciemnościach i wyglądajacej przez to bardzo nastrojowo.

@bktimes power cut in Wembley. Looks like Harrow and Stanmore affected too. #powercut#wembleyparkpic.twitter.com/2c60yuZJG6