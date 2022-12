Większości brytyjskim firmom umowa brexitowa nic nie dała. Przedsiębiorcy mają trudności ze sprzedażą do UE

British Chambers of Commerce przedstawił rządowi zalecenia do pilnego wdrożenia w celu pomocy brytyjskim przedsiębiorcom. Okazuje się, że blisko 75 proc. firm umowa brexitowa nic nie dała, a przecież w swoim założeniu miała ona pobudzić ich wzrost i sprzedaż towarów za granicę.

Brytyjscy przedsiębiorcy nie są zadowoleni z Brexitu

Ponad trzy czwarte przedsiębiorców w UK twierdzi, że umowa handlowa zawarta przez rząd Borisa Johnsona z UE po Brexicie nie pomogła im rozwinąć działalności w ciągu ostatnich dwóch lat. Z badania przeprowadzonego ostatnio przez the British Chambers of Commerce (Brytyjską Izbę Handlową) wynika, że 56 proc. ankietowanych członków organizacji, którzy handlują z UE, ma problemy z dostosowaniem się do nowych zasad związanych z eksportem towarów. A aż 45 proc. firm zgłasza problemy w handlu usługami. Ogólnie rzecz biorąc, aż 77 proc. firm handlujących na podstawie Umowy o handlu i współpracy wynegocjowanej 24 grudnia 2020 roku twierdzi, że porozumienie nie pomogło im w zwiększeniu sprzedaży ani rozwoju biznesu.





Rekomendacje British Chambers of Commerce pomogą firmom w UK?

W związku z kiepską sytuacją większości brytyjskich firm po Brexicie, lobby biznesowe British Chambers of Commerce przedstawiło rządowi pięć pilnych zaleceń dotyczących wzmocnienia Umowy o handlu i współpracy, która dla eksporterów oznacza na razie trudności ze sprzedażą towarów i usług do UE na obecnych warunkach. - Firmy czują, że biją głową w mur, ponieważ nie zrobiono nic, aby im pomóc, prawie dwa lata po pierwszym uzgodnieniu Umowy o handlu i współpracy. Im dłużej obecne problemy pozostają nierozwiązane, tym więcej firm z UE udaje się gdzie indziej i tym większe są szkody – mówi dyrektor generalny BCC, Shevaun Haviland.

Małe i średnie przedsiębiorstwa mają trudności w stosowaniu unijnych przepisów

Większość lobby biznesowego British Chambers of Commerce stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa i to właśnie one zwracają uwagę na trudności w stosowaniu unijnych przepisów dotyczących podatku VAT, niespójne stosowanie przepisów celnych oraz nowe ograniczenia w podróżach służbowych. Dwie trzecie firm twierdzi, że nadal wolałaby używać unijnego znaku jakości produktów CE, zamiast przechodzić na nowy brytyjski odpowiednik po Brexicie, UKCA. - To jest druzgoczący raport, który pokazuje bałagan, do jakiego konserwatywny rząd doprowadził w polityce handlowej. Niedopuszczalne jest, by ponad trzy czwarte firm było zdania, że porozumienia zawarte przez rząd nie pomagają im w rozwoju lub zwiększaniu sprzedaży – zaznacza minister ds. handlu międzynarodowego w gabinecie cieni Nick Thomas-Symonds.

