Większość wykwalifikowanych pracowników w UK jest niezadowolona ze swoich zarobków! Kto czuje się najbardziej poszkodowany?

Badania pokazują, że większość pracowników wykwalifikowanych w UK nie jest zadowolona ze swoich zarobków. Większość z nich nie stara się także zmienić swojej sytuacji, ponieważ albo boi się utraty pracy, albo zwyczajnie nie wie, jak się za to zabrać.

Najnowsze badanie przeprowadzone przez CV-Library pokazuje, że aż trzech na pięciu pracowników wykwalifikowanych w UK nie jest zadowolonych ze swojej pensji. Ankieta przeprowadzona wśród 1500 takich pracowników dowodzi, że najbardziej rozczarowani swoimi zarobkami są prawnicy, nauczyciele i świeżo upieczeni absolwenci. Co także ciekawe, większość z tych niezadowolonych pracowników (nieco ponad połowa) nigdy nie próbuje negocjować wyższej płacy, pomimo tego, że nie czuje się zadowolona z pensji, którą otrzymuje. Wśród wymienianych powodów dotyczących niestarania się o podwyżkę, najczęściej podawana jest obawa o utratę pracy, niechęć do bycia zbyt „nachalnym” w kwestii zarobków czy wreszcie zupełny brak umiejętności w zakresie negocjacji.

W UK wraca rynek pracownika

Eksperci informują, że choć w okresie pandemii wszystko zostało wywrócone do góry nogami, a ludziom przede wszystkim zależało na zachowaniu pracy, to teraz na Wyspach wraca rynek pracownika. A to oznacza, że pracownicy, zwłaszcza ci wykwalifikowani, powinni aktywniej negocjować swoje warunki pracy i otrzymywane za nią wynagrodzenie. - Kiedy wybuchła pandemia, przedsiębiorstwa miały całą władzę, a rywalizacja o najwyższe stanowiska była trudniejsza niż kiedykolwiek. Jednak w ciągu ostatnich kilku miesięcy obserwowaliśmy powrót tej władzy z powrotem w ręce pracowników, a doroczna podwyżka wynagrodzeń, którą obserwujemy w 2022 r. w wielu branżach, tylko to potwierdza. Kandydaci powinni czuć się na siłach, by negocjować swoje wynagrodzenie bez obawy, że stracą pracę – zaznaczył Lee Biggins, dyrektor naczelny CV-Library.