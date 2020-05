Większość pracowników w UK boi się powrotu do pracy. - To narazi na niebezpieczeństwo nasze rodziny – mówią

Fot. Getty

Z najnowszego badania wynika, że zdecydowana większość pracowników w UK obawia się powrotu do pracy. Przeciwnicy wznowienia pracy w maju twierdzą, że jest na to jeszcze za wcześnie, a także że może to narazić na niebezpieczeństwo ich rodziny.

Badanie przeprowadzone przez związek zawodowy GMB wśród 3,5 tys. ankietowanych nie pozostawia złudzeń – mieszkańcy UK boją się na obecnym etapie epidemii koronawirusa wracać do pracy. Aż 2/3 ankietowanych przyznało, że martwi się tym, iż zostanie zmuszonych do powrotu do pracy, a także że wznowienie teraz pracy narazi na niebezpieczeństwo ich rodziny. Poza tym większość badanych stwierdziło, że zalecenie ze strony rządu, by wracać do pracy, jest „niejasne”.

„W miejscu, w którym pracuję, kierownik - który nie postawił stopy w zakładzie od czasu wybuchu pandemii – wysłał niedawno e-mail z instrukcją, aby personel nie korzystał z PPE (masek) [PPE to personal protective equipment, środki ochrony osobistej – przyp.red.], chyba że osoby korzystające z usług zostaną zainfekowane. Kierownictwo powinno wrócić na miejsce pracy, zamiast wydawać polecenia ze swoich bezpiecznych domów” - poskarżył się anonimowo jeden z pracowników.

John Phillips, sekretarz generalny GMB, tak skomentował wyniki ankiety: - Potrzebujemy bezpiecznego i dobrze zorganizowanego powrotu do normalnej pracy, ale tego jeszcze nie ma. Ci ludzie, którzy stoją przed faktem powrotu do pracy, potrzebują zapewnienia, że dobrobyt ich, a także ich rodzin, jest traktowany priorytetowo, ale [na razie] zbyt wielu pracowników żyje w poczuciu niebezpieczeństwa, które grozi im i ich bliskim.