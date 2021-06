Większość pracowników, którzy poddają się samoizolacji, nie otrzymuje pomocy finansowej w postaci £500

Program Test and Trace Support Scheme nie działa?

Jak wynika z oficjalnych danych, większość osób, które poddają się samoizolacji na podstawie informacji otrzymanych w aplikacjach NHS Test and Trace i NHS Covid-19, nie otrzymuje wsparcia w postaci £500. Związki zawodowe mówią o fiasku programu Test and Trace Support Scheme.

Oficjalne statystyki, do których dotarł Trades Union Congress (TUC, Kongres Związków Zawodowych) wskazują, że aż 60 proc. pracowników poddających się samoizolacji z uwagi na bliski kontakt z osobą zarażoną koronawirusem nie otrzymuje wsparcia finansowego w ramach programu Test and Trace Support Scheme. O jednorazowe świadczenie z tytułu utraconych dochodów w kwocie £500 mogą, przynajmniej w teorii, wnioskować wszyscy pracownicy, którzy na podstawie informacji otrzymanych z aplikacji NHS Test and Trace i NHS Covid-19 powinni pozostać w domu przez 10 dni i którzy nie mogą wykonywać swoich obowiązków służbowych zdalnie. O pomoc mogą się starać teoretycznie osoby pracujące na etacie, osoby samozatrudnione, a także rodzice dzieci, które muszą poddać się samoizolacji w domu z uwagi na wykryty przypadek Covid-19 w szkole.

Test and Trace Support Scheme jest obwarowany zbyt wieloma wymogami

Councile w całej Anglii przyznają, że często nie są w stanie przyznać ludziom poddającym się samoizolacji wsparcia finansowego z uwagi na zbyt duże wymogi, jakie muszą spełnić, by skorzystać z programu Test and Trace Support Scheme. Na przykład urzędnicy Hackney Council we wschodnim Londynie potwierdzili, że musieli odrzucić 91 proc. wniosków ze względu na „niezwykle rygorystyczne” kryteria rządowe, a niektóre wnioski odrzucali tylko dlatego, że wnioskodawcy nie sporządzali właściwej dokumentacji w celu otrzymania £500 zapomogi.

Frances O'Grady, sekretarz generalna TUC, nie kryje rozczarowania w związku z programem Test and Trace Support Scheme, który dla wielu ludzi znajdujących się w potrzebie zwyczajnie nie działa. – Nikt nie powinien być zmuszany do wyboru między właściwym postępowaniem a samoizolacją i pogrążeniem się w trudnościach finansowych. A zbyt wielu pracowników nadal nie ma wsparcia finansowego, którego potrzebuje, aby się odizolować. Zawodzi system samoizolacji. I od początku pandemii było jasne, że nędzne ustawowe zasiłki chorobowe w Wielkiej Brytanii nie wystarczają na utrzymanie – zaznaczyła Frances O'Grady.