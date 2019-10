Większość Polaków w UK wciąż nie złożyła wniosku o settled status - tylko 38% naszych rodaków zdecydowało się aplikować

Tylko 38% Polaków przebywających w Wielkiej Brytanii zdecydowało się na złożenie aplikacji w ramach EU Settlement Scheme. Robimy to niechętnie, w przeciwieństwie do innych imigrantów na Wyspach.

Większość Polaków w UK nadal nie złożyła wniosku o przyznanie settled status. Jak wynika z danych udostępnionych przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) tylko 38% z naszych rodaków mieszkających na Wyspie zdecydowało się na taki krok. To niewiele, jeśli spojrzymy na przykład na odsetek Bułgarów w tej kwestii - aż 95% obywateli Bułgarii w UK zdecydowało się na zgłoszenie do Home Office. Polacy są wśród imigrantów, którzy niechętnie biorą udział w EU Settlement Scheme. O podobnym odsetku można mówić także w przypadku Finów (32 proc.), Duńczyków (34 proc.), Niemców (38 proc. ) czy Francuzów (39 proc.).

- Część osób może mieć problem z dostarczeniem dokumentów niezbędnych do uzyskania takiego statusu, ponieważ pracują w szarej strefie. Inni z kolei mogą nie planować dalszego pobytu na Wyspach - komentowała Katarzyna Dębkowska, kierownik zespołu foresightu gospodarczego PIE.

Dodajmy, że według badań NBP z końca 2018 co dziesiąty Polak przebywający w UK boi się, że sytuacja na rynku pracy może się pogorszyć tak bardzo, że jest zdecydowany na opuszczenie Wysp.

Warto jednak dodać, że w sumie Polacy złożyli najwięcej wniosków o settled status. Sumarycznie nasi rodacy stanowią 20% wszystkich osób, które starają się zabezpieczyć swój pobyt w UK po Brexicie. Na dalszych miejscach są Rumuni, którzy złożyli 16 proc., oraz Włosi – 11 proc. Dane te dotyczą 1.8 miliona wniosków, które zostały złożone do końca września 2019. Trzeba zaznaczyć, że liczba ta odpowiada zaledwie jednej szóstej ogólnej liczby imigrantów unijnych żyjących w UK, ich krewnych oraz obywateli EEA i Szwajcarii.

Przypomnijmy, to właśnie w zeszłym miesiącu mieliśmy do czynienia z lawinowym wzrostem aplikacji. W sumie do Home Office wpłynęło 520 500 wniosków o przyznanie settled status! Według niektórych obserwatorów sytuacja ta była spowodowana ostatnimi wydarzeniami na scenie politycznej i strachem przed twardym Brexitem.