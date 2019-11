Większość Francuzów żyjących w UK nie stara się o status osoby osiedlonej. Wolą „poczekać i zobaczyć” co się ostatecznie stanie z Brexitem

O settles status aplikowało ok. 90 000 Francuzów, podczas gdy Polaków - blisko 500 000

Francuzi nie przejmują się systemem osiedleńczym dla obywateli UE w UK - czekają, co się wydarzy

Fot. Getty

Jak wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez komisję ds. zagranicznych francuskiego Senatu, większość Francuzów ignoruje system osiedleńczy dla obywateli Unii Europejskiej. Wniosek o przyznanie statusu osoby osiedlonej lub tymczasowego statusu osoby osiedlonej złożyło niecałe 25 proc. Francuzów żyjących na stałe w Wielkiej Brytanii.

Jak wynika z raportu komisji ds. zagranicznych francuskiego Senatu, blisko 75 proc. Francuzów woli „poczekać i zobaczyć” co przyniesie przyszłość. Z tego też względu do końca września 2019 r. wniosek o przyznanie statusu osoby osiedlonej lub tymczasowego statusu osoby osiedlonej złożyło niecałe 70 000 Francuzów, czyli zaledwie 1/4 wszystkich Francuzów na stałe zamieszkujących terytorium Zjednoczonego Królestwa. Według natomiast danych Home Office, w październiku, czyli miesiącu poprzedzającym planowane wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, o przyznanie statusu osiedleńczego zawnioskowało kolejnych 21 tys. Francuzów, czyli niewiele, biorąc pod uwagę, że istniało spore ryzyko, iż Zjednoczone Królestwo opuści Unię Europejską bez umowy.

Zarówno jednak Francuzi, jak i pozostali obywatele Unii Europejskiej na stałe zamieszkujący Wielką Brytanię, mają jeszcze czas na wyrobienie sobie statusu osoby osiedlonej. Jeśli Zjednoczone Królestwo opuści Wspólnotę bez umowy, to ostateczny termin na przystąpienie do systemu osiedleńczego minie 31 grudnia 2020 r., natomiast jeśli między UK i UE zostanie zawarta umowa, to termin ten minie dopiero 30 czerwca 2021 r.

W tym miejscu należy przypomnieć, że Polacy są grupą narodowościową, która najliczniej aplikuje o przyznanie statusu osób osiedlonych lub tymczasowego statusu osób osiedlonych. Do końca października tego roku o przyznanie statusu osiedleńczego wnioski złożyło aż 456 600 Polaków. Tuż za Polakami usytuowali się Rumuni, wśród których o status zasiedlenia postarało się 388 600 osób, a na trzecim miejscu znaleźli się Włosi, wśród których swoją sytuację w UK uregulowało 259 300 osób.

