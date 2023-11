Życie w UK Większość Brytyjczyków pozytywnie ocenia imigrantów. To zmiana od czasu Brexitu

Chociaż jednym z głównych celów Partii Konserwatywnej od czasu Brexitu było drastyczne ograniczenie salda migracji, to okazuje się, że nastawienie zwykłych Brytyjczyków wyraźnie się w tym względzie zmienia. Najnowsze badania pokazują, że większość społeczeństwa brytyjskiego pozytywnie odnosi się obecnie do wpływu imigracji na Wielką Brytanię.

Brytyjczycy cieplej myślą o imigrantach

Z badania the European Social Survey wynika, że poglądy Brytyjczyków na temat imigracji, a także skutków gospodarczych i kulturowych napływu imigrantów na Wyspy, uległy znacznym zmianom. Nastawienie mieszkańców Wielkiej Brytanii względem imigrantów wyraźnie się polepszyło od czasu referendum ws. Brexitu w 2016 r.

W badaniu the European Social Survey ankieterzy poprosili ludzi o ocenę, w skali od 1 do 10, czy imigracja jest zła czy dobra dla gospodarki. Dodatkowo respondenci musieli odpowiedzieć na pytanie, czy życie kulturalne kraju zostało osłabione czy wzbogacone przez imigrantów. Wreszcie badani wyrazili swoje zdanie na temat tego, czy imigranci przyczynili się do ogólnie rozumianego rozwoju kraju. Czy raczej sprawili, że Wielka Brytania stała się gorszym miejscem do życia.

Przeczytaj też:

Mężczyzna wyśledził na Google Earth, gdzie znajduje się jego skradziony samochód Breaking News

W 2022 r. większość respondentów, po raz pierwszy od dwudziestu lat, uznała, że imigracja ma bardzo pozytywny wpływ na gospodarkę UK. Odpowiedzi w przedziale od 7 do 10 było aż 59 proc. Poza tym 58 proc. respondentów uważa, że imigranci wzbogacają życie kulturalne kraju. Natomiast 56 proc. twierdzi, że kraj stał się dzięki imigrantom lepszym miejscem do życia.

Dla porównania w 2002 r. zaledwie 17 proc. badanych było bardzo pozytywnie nastawionych do korzyści gospodarczych związanych z imigracją. 33 proc. respondentów uważało, że imigranci wzbogacają kraj kulturowo. Wreszcie 20 proc. było zdania, że dzięki imigrantom UK stało się lepszym miejscem do życia.

Zwykli mieszkańcy UK są bardziej przychylni imigracji

Drastyczne ograniczenie salda migracji to jeden z priorytetów Partii Konserwatywnej. Parlamentarzyści regularnie twierdzą, że ograniczenie napływu netto migrantów na Wyspy jest kluczową kwestią dla brytyjskich wyborców. Tymczasem okazuje się, że nastawienie społeczeństwa znacznie w tym względzie w ostatnich latach się zmieniło. Nastawienie to jest o wiele bardziej przychylne, niż przypuszczają politycy. – Wygląda na to, że kwestie imigracji pozostaną prawdopodobnie przez jakiś czas na pierwszych stronach gazet. I mogą one stać się kluczowym polem bitwy podczas następnych wyborów powszechnych. Jasne jest jednak, że ludzie w UK stali się znacznie pozytywniej nastawieni do imigracji. I ogólnie rzecz biorąc teraz postrzegają ją w pozytywnym świetle – mówi Alun Humphrey z the National Centre for Social Research.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk – będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

10 zmian finansowych, które wchodzą w życie w listopadzie 2023

Co czwarta osoba korzysta z pożyczek na pokrycie bieżących wydatków

Zapłaciła 10 000 funtów, żeby wziąć ślub z samą sobą