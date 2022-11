Większe podwyżki podatku Council Tax wcale nie ochronią mieszkańców UK przed dalszym cięciem usług. Dlaczego?

Fot. Getty

Radni z councilów rozlokowanych w całej Wielkiej Brytanii alarmują, że podwyżki stawek Council Tax, zapowiedziane w jesiennym budżecie przez Jeremy'ego Hunta, wcale nie ochronią mieszkańców UK przed dalszym cięciem usług. Dlaczego, skoro wiele councilów będzie miało możliwość podwyższenia rachunków z tytułu Council Tax w kwietniu przyszłego roku aż o 5 proc.?

Podwyżka Council Tax o 5 proc. już w kwietniu 2023 roku

Kanclerz Jeremy Hunt dał councilom od kwietnia 2023 roku zielone światło na podwyższenie podatku lokalnego Council Tax aż o 5 proc. Czyli uwolnił limity, ponieważ dotychczas lokalne władze nie mogły podwyższać opłat z tytułu Council Tax o więcej niż 3 proc. bez przeprowadzania lokalnego referendum (1 proc. z takiej podwyżki musiał być przeznaczony na opłacenie opieki społecznej). Teraz natomiast władze lokalne, które odpowiedzialne są też za opiekę społeczną, otrzymały możliwość podwyższenia rachunków z tytułu podatku lokalnego nawet o 5 proc. (z czego 2 proc. musi iść na opłaty na opiekę społeczną), a pozostałe otrzymały zielone światło dla ustanowienia podwyżek rzędu do 3 proc. (obecne limity wynosiły odpowiednio 3 proc. i 2 proc). W związku z tym średnie rachunki z tytułu podatku lokalnego mogą wzrosnąć nawet o £100, do ponad £2000 dla gospodarstw domowych z grupy D (band D).

Podwyżka podatku lokalnego Council Tax – czy ulży mieszkańcom poszczególnych councilów?

Niestety radni z councilów w całej Wielkiej Brytanii alarmują, że znacząca podwyżka podaku lokalnego Council Tax o 5 proc. niekoniecznie ochroni mieszkańców UK przed dalszym cięciem usług. Radni sugerują, że podwyższenie płat za Council Tax w kwietniu przyszłego roku uderzy w zmagających się z trudnościami mieszkańców i jednocześnie wcale nie zmniejszy presji na władze lokalne, które są dosłownie pozbawione gotówki. Radni przewidują dalsze cięcia w kluczowych usługach, od opieki społecznej po zbiórkę odpadów i utrzymanie bibliotek. Councile staną też przed trudną decyzją, czy korzystać z uwolnienia limitów przez kanclerza, aby ulżyć nieco poobijanym lokalnym budżetom, ale też wiedząc, że wyższe rachunki będą oznaczać jeszcze większą presję na domowe budżety dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji podczas kryzysu związanego z kosztami utrzymania. Jednakże, jak zaznaczają eksperci firmy konsultingowej firma Grant Thornton, nawet jeśli trzy czwarte władz lokalnych w Anglii podniosłoby podatek lokalny do maksymalnego, dozwolonego poziomu, to zmniejszyłoby to deficyt finansowania sektora samorządowego szacowany na £9 mld do 2025/2026 roku o zaledwie £2 mld.

Poleganie na Council Tax nie rozwiąże długoterminowej presji na budżety władz lokalnych

Councile z każdej strony Wielkiej Brytanii alarmują, że poleganie głównie na podatku lokalnym Council Tax nie rozwiąże długoterminowej presji na budżety councilów. Przewodniczący stowarzyszenia the Local Government Association James Jamieson mówi, że choć perspektywy finansowe dla councilów na przyszły rok „nie są tak złe, jak się obawiano”, to poleganie na podatku lokalnym nie rozwiąże długoterminowej presji na usługi o wysokim popycie, takie jak jak opieka społeczna dla dorosłych, ochrona dzieci czy walka z bezdomnością. Z kolei Stephen Houghton, przewodniczący specjalnej grupy interesów władz miejskich LGA, która reprezentuje niektóre z największych rad miejskich poza Londynem dodaje, że councile stoją w obliczu znacznego realnego ograniczenia siły nabywczej, które będzie miało „znaczący wpływ na kluczowe usługi podstawowe i projekty w zakresie odbudowy".

Council Tax to nie jedyny problem mieszkańców UK

Niestety, znaczące podwyżki podatków Council Tax to nie jedyny problem mieszkańców UK. Eksperci oszacowali także, że w ciągu najbliższych pięciu lat Wyspiarze będą na minusie nawet o £15 000. Dlaczego? Cóż, m.in. na skutek zamrożonych stawek podatków, w tym kwoty wolnej od podatku i wyższych stawek na ubezpieczenie społeczne National Insurance Contributions. Dane opublikowane przez the Office for Budget Responsibility wraz z jesiennym budżetem Jeremy'ego Hunta wskazują, że Wielka Brytania już wchodzi w stan recesji, która zniweczy osiem ostatnich lat wzrostu. Ekonomiści wskazują, że gdyby płace rosły w takim tempie, jakie miało miejsce w szczytowym momencie tuż przed wybuchem kryzysu, to w ciągu następnych pięciu lat pracownicy zarabialiby o £292 tygodniowo więcej lub, w ujęciu rocznym, o £15 000 więcej. Eksperci think tanku the Resolution Foundation zaznaczają, że plany finansowe Jeremy'ego Hunta wywierają dalszą presję na już mocno dotkniętą klasę średnią w Wielkiej Brytanii, a po prezentacji jesiennego budżetu dochody typowych gospodarstw domowych zostaną trwale uderzone o 3,7 proc. Fatalne perspektywy gospodarcze oznaczają także, że realne płace nie powrócą do poziomu z 2008 roku aż do 2027 roku.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: polishexpress.co.uk – będzie nam miło!

Artykuły polecane przez polishexpress.co.uk:

Strajki na brytyjskich lotniskach i w portach w okresie świątecznym. Potrwają przez miesiąc

Praca w Szwecji – jak ją znaleźć i jakie są zarobki w tym kraju?

Progi podatkowe zostaną zamrożone do 2028 roku? Wszyscy w UK będą musieli zrzucić się na ogromną dziurę w finansach publicznych

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!