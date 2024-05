Praca i finanse Większa emerytura dzięki uzupełnianiu “luk” w okresach składkowania

To ważna informacja dla wszystkich, odkładających na emeryturę w UK – do kwietnia 2025 roku wszyscy pracujący, którzy są objęci nowym systemem emerytalnym, będą mogli uzupełniać swoje luki w okresach składkowania.

Może nie brzmi to zbyt ekscytująco, ale dla wielu osób w wieku 40, 50 i 60 lat uzupełnienie luk w okresach składkowania na emeryturę państwową w UK może wygenerować większy zwrot niż (niemal!) jakikolwiek inny forma inwestycji. Dość powiedzieć, że wkład na poziomie około 800–900 funtów teraz, może przełożyć się na zwiększenie wysokości świadczeń po zakończeniu pracy zawodowej do poziomu nawet 6500 funtów lub więcej, jak czytamy na łamach “Guardiana”.

Jak to działa? Wyjaśniamy!

Sposób na zwiększenie świadczeń emerytalnych

W ramach nowego państwowego systemu emerytalnego, jeśli zacząłeś odkładać pieniądze na emeryturę w ramach national insurance (NI) przed kwietniem 2016 r., będziesz potrzebować co najmniej 35 lat składkowania, aby kwalifikować się do pełnej emerytury, która wyniesie 221,20 GBP tygodniowo. Jednak, jeśli w twoim rejestrze składek pojawią się jakieś luki, na przykład z powodu zajmowania się dziećmi, wysokość świadczeń po przejściu na emeryturę będzie niższa. Co można w takiej sytuacji zrobić? Uzupełnić te luki. W jaki sposób?

Zasadniczo, można opłacić składki za okres sześciu lat wstecz. Do 5 kwietnia 2025 możliwość ta zostaje przedłużona z powrotem na rok podatkowy 2006–2007. Ulga ta dotyczy wyłącznie osób objętych nowym państwowym systemem emerytalnym, czyli mężczyzn urodzonych 6 kwietnia 1951 r. lub później oraz kobiet urodzonych 6 kwietnia 1953 r. lub później.

Czy opłaca się uzupełniać luki w okresach składkowania?

Stawka, którą płacisz, zależy od danego roku. Jak czytamy na łamach “Guardiana”, na przykład koszt składek klasy 3 za każdy pełny rok podatkowy pomiędzy 2006-2007 a 2019-2020 włącznie wynosi 824,20 GBP (15,85 GBP tygodniowo). Koszt uzupełnienia luki w rejestrze NI za rok podatkowy 2023–24 wynosi 907,40 GBP (17,45 GBP tygodniowo).

Ta jednorazowa płatność może stanowić do 1/35 pełnej stawki ewentualnej emerytury państwowej. Ponieważ pełna kwota state pension wynosi obecnie 221,20 funtów tygodniowo, podwyżka jest warta 6,32 funtów tygodniowo, czyli 328,64 funtów rocznie.

Załóżmy, że ktoś postanawia uzupełnić brakujące lata składek za 10 lat, od 2006-07 do 2015-16 włącznie. Zapłaciliby w sumie 8242 funty. W zamian za tę płatność – jak wynika z bieżących danych – otrzymałby roczny dodatek do emerytury państwowej wynoszący 3286 funtów. Daje to w sumie nieco ponad 65 000 funtów (przed opodatkowaniem) w ciągu 20 lat emerytury. Po 30 latach emerytury wyniesie to prawie 100 000 funtów.