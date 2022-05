Wiek, w którym można kupić papierosy, zostanie podniesiony w Anglii do 21 lat? To najnowsze rekomendacje ekspertów

Fot. Getty

Czy w Anglii już wkrótce zostanie podniesiony wiek, w którym legalnie będzie można kupić papierosy? Być może - takie bowiem są zalecenia ekspertów zawarte w najnowszym raporcie dla ministra zdrowia odnośnie „uwolnienia” Brytyjczyków od dymu tytoniowego do 2030 roku.

Naukowcy dokonali przeglądu działań zmierzających do uwolnienia Wielkiej Brytanii od dymu tytoniowego do 2030 r. Najnowsze zalecenia ekspertów, po badaniach przeprowadzonych na zlecenie ministra zdrowia Sajida Javida i nadzorowanych przez Javeda Khana są takie, że rząd powinien podnieść na Wyspach legalny wiek, w którym można kupić papierosy. Obecnie jest to 18 lat, ale według naukowców wiek ten powinien wynosić 21 lat. Zalecenia obejmują także wprowadzenie nowego opodatkowania od zysków dla firm tytoniowych oraz zachęcanie pracowników NHS do zwiększania wysiłków w zakresie namawiania palaczy, w tym szczególnie kobiet w ciąży, do przejścia na e-papierosy.

Wielka Brytania stale walczy z paleniem papierosów

Kolejne brytyjskie rządy konsekwentnie walczą z uzależnieniem ludzi od papierosów. Przypomnijmy chociażby, że minimalny wiek, w którym można kupić tytoń i wyroby tytoniowe Anglii, Szkocji i Walii został w 2007 r. podniesiony z 16 do 18 lat. W tym samym roku zakazane zostało palenie w zamkniętych pomieszczeniach i miejscach pracy w Anglii, Walii i Irlandii Północnej, natomiast w Szkocji zakaz ten wszedł w życie rok wcześniej. Teraz być może wiek, w którym legalnie będzie można kupić papierosy, zostanie podniesiony do 21. roku życia, ale nieoficjalnie wiadomo, że minister zdrowia, który sam rzucił niedawno palenie, opowiada się za podniesieniem tego wieku nawet do 25 lat.