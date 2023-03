Wiek emerytalny w UK nie wzrośnie - na razie! Rząd Rishiego Sunaka odsunął w czasie decyzję w tej sprawie

Brytyjskie władze nie podniesie wcześniej wieku emerytalnego... jeszcze! Decyzja w tej sprawie została odsunięta w czasie i zapadnie w 2026, po następnych wyborach do parlamentu. Rząd UK przymierza się do wzrostu wieku, w którym będzie można przechodzić na emeryturę, najpierw do 67 roku życia, a potem do 68. Zmiany w tym zakresie mają być stopniowe, ale dotkną osoby, które obecnie mają 40 i 50 lat.

Wzrost wieku emerytalnego w Wielkiej Brytanii pozostaje kwestią przesądzoną, jednak władze UK wciąż nie ustaliły dokładnego harmonogramu wprowadzania zmian w tym zakresie. Zgodnie z założeniami przejście na "state pension" będzie możliwe po osiągnięciu 68. roku życia, jednak zmiany w tym zakresie mają być wprowadzane stopniowo. Pierwotnie podniesienie wieku emerytalnego do 67 lat miało nastąpić między 2026 i 2028 rokiem, a do 68 lat — między 2044 a 2046. Pierwsza zmiana dotknie osoby urodzone po 5 kwietnia 1960, a drugi — po 5 kwietnia 1977 roku.







Pod koniec stycznia donosiliśmy o konflikcie rozdzierającym gabinet kierowany przez premiera Rishiego Sunaka w związku z ewentualnym przyspieszeniem tempa wzrostu wieku emerytalnego. Pojawiły się informacje, iż kanclerz Jeremy Hunt naciska na podniesienie wieku emerytalnego do 68 lat do 2035 rok. W efekcie dotknęłoby to ogromną liczbę osób, które obecnie mają 50 i 40 lat.

Rząd Rishiego Sunaka nie zdecydował się na podniesienie wieku emerytalnego

Dlaczego obecny rząd chciałby zmian w tym zakresie? To dramatyczne posunięcie może pomóc w walce o stabilizację finansów publicznych po pandemii Covid-19 i w perspektywie wojny na Ukrainie. Jednak ministrowie zostali ostrzeżeni, że „igrają z ogniem”, jak czytamy na łamach „The Daily Mail". Uważa się, że kierujący ministerstwem pracy i emerytur (Department for Work and Pensions) Mel Stride nie zgadza się z perspektywą kanclerza Hunta i zdecydowanie naciska na późniejszą datę.

Koniec końców, dniu wczorajszym, 30 marca 2023 ogłoszono decyzję w tej sprawie. Minister Stride w Izbie Gmin powiedział, że obecny gabinet Rishiego Sunaka nie podejmie żadnej decyzji w tej kwestii. Ostateczna decyzja w tej kwestii ma zapaść po kolejnych wyborach do parlamentu, w 2026. W tej sprawie mają zostać również przeprowadzone dalsze analizy. Zgodnie z obowiązującym prawem co sześć lat rząd ma obowiązek analizować planowane zmiany w systemie emerytalnym. Niedawny raport w tej kwestii wykazał, że oczekiwana długość życia Brytyjczyków przechodzących na emeryturę jest obecnie o dwa lata niższa niż w czasie ostatniego przeglądu wieku emerytalnego przez rząd w 2017 roku.

Decyzja w tej sprawie ma zapaść po następnych wyborach

Komu przysługuje emerytura z Anglii i ile obecnie wynosi? Wiek emerytalny w UK stopniowo będzie rósł, aż osiągnie 68 lat w 2039 roku, jak pisaliśmy powyżej. State Pension jest pojęciem nieco innym od polskiej emerytury. Kiedy można wreszcie odpocząć od roboty w UK i przejść w tryb leniuchowania? Zasadniczo, docelowo wiek emerytalny ma wynieść w UK 68 lat i będzie dotyczył on zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Obecnie, o wypłatę świadczeń związanych ze State Pension może ubiegać się każdy, kto skończył 66 lat, ale z czasem się to zmieni.

Dodajmy jednak, iż aby otrzymać świadczenia z tytułu State Pension, należy przepracować przynajmniej dziesięć lat (opłacając składki emerytalne) oraz osiągnąć odpowiedni wiek, który obecnie wynosi 66 lat. Spełniając te dwa warunki, otrzymujemy prawo do wypłat częściowej emerytury. Z kolei, aby osiągnąć pełne świadczenie z tytułu State Pension, trzeba przepracować 35 lat (i rzecz jasna opłacać składki). Jak wysoka jest brytyjska emerytura?

Zmiany w tym zakresie są nieuniknione i pozostaje tylko pytanie jak szybko wejdą w życie

Pełny poziom emerytury państwowej w ramach programu z 2016 r. wynosi 185,15 GBP tygodniowo w latach 2022/23, co daje roczny dochód w wysokości 9627,80 GBP. Ostateczna kwota może być jednak niższa, jeśli nie uzbierano pełnych 35 lat opłacania składek NI.

Osoby, które odkładają składki od 30 lat, otrzymają 158,70 GBP tygodniowo w tym roku finansowym, podczas gdy osoby z 10-letnimi składkami otrzymają równowartość 52,90 GBP tygodniowo. Emerytury państwowe mają wzrosnąć zgodnie ze stopą inflacji w kwietniu 2023.

Komu przysługuje emerytura z Anglii i ile obecnie wynosi?

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że emerytura na Wyspach to nie tylko State Pension. Pieniądze, które będziemy otrzymywać po zakończeniu kariery zawodowej, będą pochodzić z trzech źródeł:

State Pension – czyli wspomniana już emerytura państwowa;

Company Pension – emerytura pochodząca z funduszy emerytalnych prowadzonych przez pracodawców;

Personal Pension – emerytura prywatna oparta na inwestycjach.

Personal Pension zależna jest od naszych indywidualnych dochodów, wysokości składek społecznych i indywidualnych planów emerytalnych. W przypadku Wrokplace Pension jest ona także zależna dochodu, od jakiego składki były odprowadzane. Warunkiem otrzymania państwowej emerytury w Wielkiej Brytanii jest także regularne opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

85 lotów odwołanych na lotnisku w Londynie przez zamarzające mgły

Ranking piw 2022. Oto najbardziej cenione piwa na świecie

Dzielenie konta Netflix jest od teraz oficjalnie traktowane jak przestępstwo

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!