Praca i finanse Wiek emerytalny w UK – od kiedy można zacząć pobierać state pension?

Zastanawiasz się, czy przysługuje Ci brytyjska emerytura? Komu przysługuje emerytura z Anglii i ile obecnie wynosi? Zobacz, jakie warunki trzeba spełnić, by być do niej uprawnionym. Zapraszamy do lektury tego tekstu!

Powiada się, że w życiu pewne są tylko dwie rzeczy – śmierć i podatki. Niejako, pomiędzy nimi znajduje się przejście na emeryturę. I to właśnie ona będzie tematem tego tekstu!

W Wielkiej Brytanii “state pension” jest pojęciem nieco innym od polskiej emerytury. Kiedy można wreszcie odpocząć od roboty w UK i przejść w tryb leniuchowania? Zasadniczo, docelowo wiek emerytalny ma wynieść w UK 68 lat i będzie dotyczył on zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Obecnie, o wypłatę świadczeń związanych ze “state pension” może ubiegać się każdy, kto skończył 66 lat, ale z czasem się to zmieni. Wzrost do poziomu 67 lat zaplanowano między 2026 i 2028 rokiem. Ma on ostatecznie wzrosnąć do wspomnianych wyżej 68. Rząd zasygnalizował zamiar wprowadzenia go w życie między 2037 a 2039 rokiem, chociaż dokładny harmonogram nie został jeszcze potwierdzony.

Emerytura z Anglii. Komu przysługuje brytyjska emerytura?

Przed 2010 rokiem kobiety mogły ubiegać się o emeryturę już w wieku 60 lat. W ciągu kolejnych ośmiu lat wiek był jednak regularnie podwyższany i zrównywany z wiekiem emerytalnym u mężczyzn. Jak równość, to równość!

Zgodnie z systemem obowiązującym od 2016 roku, aby ubiegać się o emeryturę państwową po osiągnięciu odpowiedniego wieku, dana osoba musiała opłacać składki na ubezpieczenie społeczne (NI) przez co najmniej 10 lat. Aby uzyskać “pełną wypłatę”, dana osoba będzie musiała odprowadzać daniny tytułem NI przez 35 lat.

Jaka jest wysokość brytyjskiej emerytury?

Pełny poziom emerytury państwowej w ramach programu z 2016 r. wynosi 185,15 GBP tygodniowo w latach 2022/23, co daje roczny dochód w wysokości 9627,80 GBP. Ostateczna kwota może być jednak niższa, jeśli nie uzbierano pełnych 35 lat opłacania składek NI. Osoby, które odkładają składki od 30 lat, otrzymają 158,70 GBP tygodniowo w tym roku finansowym, podczas gdy osoby z 10-letnimi składkami otrzymają równowartość 52,90 GBP tygodniowo. Emerytury państwowe mają wzrosnąć zgodnie ze stopą inflacji w kwietniu 2023.

Zgodnie z wrześniowym wskaźnikiem CPI przewiduje się, że emeryci otrzymają podwyżkę o około 10%, dodając dodatkowe 960 funtów rocznie do new state pension, co może pomóc niektórym emerytom zmagającym się z kryzysem kosztów utrzymania.