Wiek emerytalny może wzrosnąć w UK do 70 lat!

Eksperci twierdzą, że „70” może zastąpić „65” jako nowy wiek odpowiedni do przejścia na emeryturę. Office for National Statistics szacuje, że osoba, która przejdzie na emeryturę w wieku 70 lat, będzie miała średnio 15 lat życia przed sobą.

Ponieważ średnia długość życia w UK wynosi obecnie ponad 80 lat, to wielu ekspertów twierdzi, że powinien się też w związku z tym zmienić wiek, w którym ludzie powszechnie przechodzą na emeryturę. Dawna granica „65” miałaby już wkrótce zostać zastąpiona „70”.

Do podwyższenia wieku emerytalnego może przekonać brytyjski rząd raport Office for National Statistics zatytułowany „Living Longer: Is Age 70 The New Age 65?”. W raporcie czytamy, że wiek „65 lat” odpowiedni do przejścia na emeryturę „jest już nieaktualny”. A świadczy o tym przede wszystkim fakt, że wielu seniorów z powodzeniem kontynuuje pracę po przekroczeniu tego wieku. Z przeprowadzonej przez ONS ankiety „Labour Force Survey” wynika nawet, że w latach 1993 – 2018 liczba osób 65+, które pozostały w pracy, zwiększyła się dwukrotnie!

W 2018 r. wyliczono, że 65-letni mężczyzna w UK miał jeszcze średnio przed sobą 18,6 lat życia, podczas gdy kobieta w tym samym wieku – aż 21 lat. Tak optymistyczne perspektywy na długie życie na emeryturze wynikają ze „zdrowszego trybu życia” prowadzonego przez współczesnych seniorów, a także ze znacznie lepszej opieki zdrowotnej. Fakt ten zresztą rząd w Londynie dostrzegł już wcześniej, podwyższając wiek emerytalny z 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn do 66 lat dla obu płci od listopada 2018 r. Z kolei już w 2020 r. wiek emerytalny wzrośnie do 66 lat. Wreszcie, zgodnie z ustawą Under the Pensions Act z 2014 r., emerytura państwowa zostanie w okresie od 2026 r. do 2028 r. podwyższona do 67 rok życia.

