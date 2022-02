Więcej stref ograniczonej prędkości do 20 mph i fotoradarów do 2025 r. – kierowcy w Londynie będą musieli mieć się na baczności!

Fot. Getty

Najnowszy raport Transport for London nie pozostawia wątpliwości – jeżdżenie po Londynie będzie coraz trudniejsze, a kierowcy będą się musieli mieć na baczności na każdym kroku. Władze stolicy planują bowiem znaczne rozszerzenie do 2025 r. stref ograniczonej prędkości do 20 mph i zwiększenie liczby fotoradarów.

Transport for London chce mieć coraz większą kontrolę nad tym, jak kierowcy poruszają się po Londynie. Do roku 2024/25 TfL chce uzyskać zdolność do wydawania nawet miliona mandatów za przekroczenie prędkości rocznie. Ma w tym pomóc z jednej strony znaczące rozszerzenie stref ograniczonej prędkości do 20 mph (to zaledwie 32 km/h), a z drugiej zwiększenie liczby fotoradarów. Transport for London planuje niemal potroić liczbę głównych dróg z prędkością do 20 mph i chce „znacznego zwiększenia” zdolności funkcjonariuszy Met Police w zakresie wyłapywania i karania kierowców, którzy limit ten będą przekraczać.

Przekraczanie prędkości to zmora w Londynie

Met Police odnotowało 362 731 wykroczeń drogowych w okresie sześciu miesięcy od kwietnia do listopada 2021 r. To wzrost aż o 34 proc., albo o 92 519 wykroczeń, w porównaniu do tego samego okresu w 2020 roku. Spośród wszystkich wykroczeń, aż 76 proc. dotyczyło właśnie przekroczenia prędkości – było to niemal 40 000 przypadków miesięcznie.

Na wyposażeniu Met Police są już urządzenia „LASERcam 4”, które łączą ręczny radar i kamerę wideo, umożliwiając tym samym zbieranie materiału filmowego, który może posłużyć jako dowód dla wymierzenia kierowcom kary. Zwłaszcza w punktach o wysokim wskaźniku przekraczania prędkości – tzw. hot spotach. „Współpracujemy z [Met Police] nad zwiększeniem poziomu egzekwowania prawa przez policję w celu przeciwdziałania przekraczaniu prędkości i powodowanym przez to szkodom. Obejmuje to program działań mających na celu zwiększanie skuteczności działania fotoradarów, w celu wyłapywania nawet miliona wykroczeń związanych z przekraczaniem prędkości do 2024/25” - czytamy w raporcie.

Ograniczenia prędkości w Londynie

Obecnie prawie połowa dróg w Londynie ma limit 20 mph – w tym wszystkie drogi w obrębie centralnego Londynu (congestion charge zone). Z kolei 19 z 33 dzielnic Wielkiego Londynu uznaje prędkość 20 mph za „domyślne” maksimum.