Na widok pająka Brytyjka krzyczała tak głośno, że sąsiedzi wezwali policję [WIDEO]

Fot. Wikimedia Commons, Facebook/@HollieHunter

Lęk przed pająkami bywa ogromny i może popychać niektórych do wydawania z siebie niemal nieludzkich dźwięków przerażenia i paniki na widok małego włochatego stworzona o wielu nogach. Niedawno przekonali się o tym sąsiedzi pewnej Brytyjki, która widząc pająka w swoim pokoju, krzyczała tak głośno, że wezwano policję. Reakcja funkcjonariuszy okazała się bezcenna.

W ubiegły poniedziałek, 30 sierpnia, Hollie H. przeżyła koszmar we własnym mieszkaniu. Sparaliżowana strachem przed pająkiem, który z niespodziewanie wtargnął do jej pokoju zupełnie nieproszony, 30-latka krzyczała tak głośno, że poważnie zaniepokoiła swoich sąsiadów. Myśląc, że w mieszkaniu Brytyjki dochodzi do aktów domowej przemocy lub do napadu, sąsiedzi niezwłocznie wezwali policję.

Policja uratowała 30-latkę przed pająkiem

Na miejsce zdarzenia przyjechały na sygnale aż dwa radiowozy. Policjanci weszli do mieszkania, a ich reakcja na dość absurdalną sytuację, jaką zastawi w mieszkaniu Hollie, okazała się bezcenna. Po pierwsze, całe zajście mocno rozbawiło funkcjonariuszy, ale widząc jak bardzo przerażona jest 30-latka, postanowili jej pomóc. Przetrząsnęli więc całą jej sypialnię, aż znaleźli „winnego” zamieszania pająka, który według relacji kobiety był „wielkości jej dłoni”.

Tą dość niecodzienną interwencję brytyjskiej policji, kobieta opisała w mediach społecznościowych, załączając zdjęcia i nagrania, dokumentujące neutralizację pająka przez funkcjonariuszy. W żartobliwym poście na Facebooku, Brytyjka napisała:

„Czy ktoś jeszcze tak mocno krzyczał wczoraj wieczorem o pająku pełzającym pod łóżkiem i o ćmie w pokoju, że sąsiedzi zadzwonili na policję… która pojawiła się w dwóch radiowozach i podniosła łóżko, żeby znaleźć pająka? NIE, TYLKO JA? Nigdy w życiu nie czułam się tak zmordowana. Tak się cieszę, że zobaczyli zabawną stronę tej sytuacji i pozbyli się wspomnianego pająka. Myślę, że już czas poszukać pomocy w kwestii moich fobii”.