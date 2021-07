Posłanka nazwała Borisa Johnsona kłamcą i została wyrzucona z Izby Gmin [WIDEO]

Fot: wideo BBC Parliment

Posłanka Partii Pracy Dawn Butler została usunięta z Izby Gmin po tym, jak powiedziała, że premier Boris Johsnon wielokrotnie okłamywał innych parlamentarzystów oraz naród. Poproszona o odwołanie uwag, nie zrobiła tego.

Do tych wydarzeń doszło podczas wczorajszych obrad Izby Gmin, tuż przed udaniem się posłów na przerwę wakacyjną, pod koniec dnia. Posłanka reprezentująca okręg Brent Central z ramienia Partii Pracy odważyła się na powiedzenie kilku mocnych słów w kierunku szefa brytyjskiego rządu. Jakie słowa padły z ust Dawn Butler?

"Premier raz po raz okłamywał tę izbę" - deklarowała laburzystka. "Biedni ludzie w tym kraju zapłacili życiem, ponieważ premier spędził ostatnie 18 miesięcy wprowadzając w błąd tę izbę i cały naród. Nie tylko nie mówił prawdy, ale również stwarzał zagrożenie. Kłamanie w czasie pandemii jest niebezpieczne. I jestem rozczarowana, że premier nie przyszedł do tej izby, aby [...] poprawić fakty, które przeinaczył, lecz ciągle kłamał" - mówiła Butler.

Dawn Butler z Partii Pracy nazwała Borisa Johnsona kłamcą

Zapis wideo z jej wystąpienia został zarejestrowany i udostępniony w mediach społecznościowych. Każdy może go obejrzeć, a licznik oglądnięć sięga już 3 milionów. Zobaczcie sami:

3 MILLION VIEWS! @DawnButlerBrent has redefined honour, courage & integrity for a new generation. Her selfless action & courage in standing up for what’s right will have restored the faith of millions in a broken political system @DawnButlerBrentpic.twitter.com/9tmEQq5PcD