WHO ostrzega: Ci ludzie powinni na razie zrezygnować z międzynarodowych podróży. Powodem - zagrożenie ze strony wariantu Omikron

WHO radzi, żeby zrobiła to przynajmniej część z nas

Fot. Getty

Światowa Organizacja Zdrowia radzi, aby pewne kategorie osób powstrzymały się na razie od odbywania podróży zagranicznych. Wszystko to ze względu na zagrożenie, jakie pojawiło się ze strony nowego wariantu koronawirusa – Omikron.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) radzi, by w obecnej sytuacji z podróżami zagranicznymi wstrzymywały się osoby narażone na znacznie cięższy przebieg Covid-19, w tym osoby powyżej 60. roku życia. „Osobom, które nie zostały w pełni zaszczepione lub które nie posiadają dowodu na przebytą infekcję SARS-CoV-2, a które są w grupie zwiększonego ryzyka w zakresie rozwoju ciężkiej choroby i śmierci, w tym osobom w wieku 60 lat lub starszym lub osobom z chorobami współistniejącymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 (np. z chorobami serca, nowotworami i cukrzycą), należy zalecić odłożenie podróży do obszarów, gdzie występuje [podwyższone ryzyko] transmisji wirusa w społeczeństwie” - czytamy w najnowszym komunikacie WHO.

Ogólne zakazy podróży nie zapobiegną globalnemu rozprzestrzenianiu się wariantu Omikron

Co jednak może być nieco zaskakujące, Światowa Organizacja Zdrowia opowiedziała się przeciwko wprowadzaniu ogólnych zakazów podróży, które, jej zdaniem, nie zapobiegną globalnemu rozprzestrzenianiu się wariantu Omikron. „Ogólne zakazy podróżowania nie zapobiegną rozprzestrzenianiu się [nowego wariantu] na arenie międzynarodowej, a będą stanowić duże obciążenie dla życia ludzi i ich środków utrzymania. Ponadto [zakazy] mogą niekorzystnie wpłynąć na globalne wysiłki prozdrowotne podczas pandemii, zniechęcając kraje do zgłaszania i udostępniania danych epidemiologicznych. (…) Niezbędne podróże międzynarodowe – w tym podróże w sytuacjach kryzysowych i misjach humanitarnych, podróże niezbędnego personelu, repatriacje i transport niezbędnych materiałów – powinny nadal być traktowane priorytetowo przez cały czas pandemii COVID-19” - zaznaczają eksperci WHO w dalszej części komunikatu.