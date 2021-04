WHO na razie nie popiera paszportów covidowych - poinformowała rzeczniczka Światowej Organizacji Zdrowia

Fot. Getty

Światowa Organizacja Zdrowia nie popiera wprowadzenia paszportów szczepień jako warunku podróży międzynarodowych. WHO wskazuje między innymi na to, że certyfikaty immunologiczne mogą prowadzić do realnej dyskryminacji.

Według Światowej Organizacji Zdrowia paszporty covidowe - jako konieczny warunek podróży międzynarodowych - nie są dobrym rozwiązaniem w obecnej sytuacji. WHO twierdzi, że na razie nie ma pewności, czy szczepienia zapobiegają przenoszeniu wirusa, a dodatkowo certyfikaty immunologiczne mogą doprowadzić do dyskryminacji i niesprawiedliwości społecznych.

WHO na razie nie popiera paszportów covidowych

Agencja Reuters poinformowała, że we wtorek w imieniu Światowej Organizacji Zdrowia wypowiedziała się rzeczniczka WHO Margaret Harris, która przedstawiła aktualne stanowisko WHO na temat pomysłu wprowadzenia paszportów szczepień jako warunku podróży międzynarodowych:

„My, jako WHO, mówimy na tym etapie, że nie chcielibyśmy, aby paszport szczepień był wymogiem przy wjeździe lub wyjeździe, ponieważ na tym etapie nie jesteśmy pewni, czy szczepionka zapobiega transmisji. (…) Oprócz kwestii dyskryminacji osób, które nie mogą otrzymać szczepionki z tego czy innego powodu, jest też wiele innych wątpliwości”.

Globalne nierówności w dostępnie do szczepionek

W ubiegłym miesiącu dyrektor generalny WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, zaapelował do krajów, które mają nadwyżki zapasów szczepionek, o pilne przekazanie 10 milionów dawek do ośrodka COVAX, aby wesprzeć państwa, które mają utrudniony dostęp do szczepionek. Globalne nierówności w dostępnie do szczepionek na COVID-19 mogą wynikać z różnych przyczyn - często są to przyczyny ekonomiczne.

Rzeczniczka WHO poinformowała, że obecnie Światowa Organizacja Zdrowia przygotowuje się do przeglądu i oceny chińskich szczepionek na COVID-19 Sinopharm i Sinovac. Po uzyskaniu pozytywnej opinii, chińskie szczepionki mogłyby również być wykorzystane w pomocy międzynarodowej.