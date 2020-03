WHO krytykuje UK za podejście do pandemii koronawirusa. „Nie możesz walczyć z wirusem, jeśli nie wiesz, gdzie on jest”

Światowa Organizacja Zdrowia krytykuje strategię UK względem pandemii nowego koronawirusa.

Od teraz w UK testy pod kątem zarażenia SARS-CoV-2 będą przeprowadzane wyłącznie u pacjentów szpitali.

Jest to sprzeczne z zaleceniami WHO, która apeluje, by aktywnie poszukiwać i badać wszystkie podejrzane przypadki.