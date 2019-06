Weź udział w konkursie, wygraj olejek CBD. Poznaj jego pozytywny wpływ na organizm

Popularność olejków CBD jest w Europie coraz większa ze względu na pozytywne właściwości produktów zawierających legalny ekstrakt konopny. Coraz częściej korzystają z niego nie tylko osoby chore, ale także te, które prowadzą aktywny tryb życia i chcą cieszyć się zdrowiem.

Działanie produktów z CBD jest niezwykle korzystne dla naszego organizmu, gdyż nie tylko ma działanie przeciwnowotworowe, antyzapalne, przeciwbólowe, antydepresyjne i antylękowe, ale przede wszystkim wpływa pozytywnie na pracę układu nerwowego, co jest niezwykle przydatne w obecnych czasach. Ponadto zmniejsza ryzyko wystąpienia problemów związanych z wagą, do jakich należą cukrzyca i zaburzenia metaboliczne.

Większość z nas jest zapracowana, mamy w swoim życiu zdecydowanie za dużo sytuacji stresowych, co z kolei prowadzi do problemów związanych ze snem, nadpobudliwością nerwową, czy depresją. Są to niewątpliwie najczęstsze problemy współczesnego człowieka.

Mało kto z nas ma możliwość całkowitej zmiany swojego życia i natychmiastowego pozbycia się sytuacji stresogennych, dlatego, aby ustrzec się problemów zdrowotnych z nimi związanych, dobrym wyjściem jest zainteresowanie się działaniem CBD.

Czym jest CBD?

CBD to kannabidiol, naturalny związek występujący w konopiach. Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) – produkty zawierające ten naturalny ekstrakt konopny, zwany leczniczą marihaną mają prozdrowotne właściwości, są bezpieczne i nie uzależniają.

Olej CBD nie ma właściwości psychoaktywnych nawet w dużych dawkach (za nie odpowiada kannabinoid THC, którego w CBD nie ma), dlatego jest dostępny bez recepty i całkowicie legalny. Pozyskuje się go z kwiatów konopi. Oprócz wymienionych wyżej właściwości przeciwzapalnych, przeciwlękowych i przeciwbólowych, olej CBD pomaga także w walce z chorobą Alzheimera, stwardnieniu rozsianym, białaczce, astmie, epilepsji, cukrzycy, migrenie, bólach reumatycznych, wspomaga terapie odwykowe.

