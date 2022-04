Weź udział w konkursie wielkanocnym specjalnie dla czytelników Polish Express

artykuł konkursowy dostarczony przez klienta

Święta Wielkanocne to wyjątkowe święta. Oprócz charakteru religijnego, bo kościół w tych dniach celebruje największe święto w chrześcijańskim świecie, to jest to również u wielu święto rodzinne. To na Wielkanoc pokonujemy niejednokrotnie wiele kilometrów, żeby świętować z rodziną i najbliższymi.

Zapraszamy i odwiedzamy osoby, z którymi nie mamy kontaktu w ciągu roku, co często spowodowane jest odległością, brakiem czasu czy jeszcze innymi życiowymi względami. Także dla tych podróżujących, pracujących i wybierających inną formę spędzenia świąt niż z rodziną mamy rozwiązanie, w jaki sposób możesz sprawić radość bliskim, z którymi nie będziesz mógł spotkać się w te Święta. Zwykle odwiedzając rodzinę, znajomych, zabierasz ze sobą mały upominek. Z naszą pomocą możesz obdarować bliskich na odległość to bez znaczenia, jak daleko są Twoi bliscy.



Gdy składając zamówienie w naszym sklepie wrzucisz do koszyka ,,opakowanie prezentowe”, zamówienie trafi prosto do rąk obdarowanego w formie upominku. Nie masz powodu, aby martwić się, że prezent nie dojdzie na czas - wszystkie zamówienia wysyłamy na bieżąco, abyś mógł cieszyć się Wielkanocnym prezentem razem z bliskimi.

Prezenty na Wielkanoc mogą okazać się nawet lepsze niż te bożonarodzeniowe! Dlaczego? Dlatego, że są niespodziewane! Prezenty na Wielkanoc – nawet niewielkie, symboliczne – pozostaną dla obdarowanego jedyną w swoim rodzaju niespodzianką.

Zajączek Wielkanocny może odwiedzić również i Ciebie!

Zapraszamy do udziału w Wielkanocnym Konkursie na Naszym Facebooku.

Do wygrania zestaw kosmetyków profesjonalnej marki Dr Irena Eris.

Dwa pierwsze miejsca zostaną nagrodzone, z kolei miejsce trzecie i czwarte otrzyma nagrodę pocieszenia w formie markowego kremu do rąk który dołożymy do kolejnego zamówienia osoby która zajęła 3 lub 4 miejsce.

Dla osoby która zajmie pierwsze miejsce przygotowaliśmy taki zestaw:

-Dr Irena Eris BODY ART Wygładzający peeling do ciała z alabastrem 200 ml

-Dr Irena Eris BODY ART Regenerujący krem do rąk rozjaśniający przebarwienia 75 ml

-Dr Irena Eris BODY ART Skoncentrowany krem wygładzająco - ujędrniający do ciała 200 ml

Wartość zestawu: 227,42 pln

Natomiast drugie miejsce:

Dr Irena Eris Clinic Way

Zawartość zestawu:

- Dr Irena Eris CLINIC WAY Dermo-maska ujędrniająca 50 ml

- Dr Irena Eris CLINIC WAY Dermo-maska nawilżająco-liftingująca 2 x 6 ml

- Dr Irena Eris CLINIC WAY Dermo-ochronny krem przeciwzmarszczkowy 40 ml

- Butelka na wodę z logiem Dr Irena Eris

Wartość zestawu; 161,26 pln

Co należy zrobić, aby wygrać?

1. Polub nasz fanpage na Facebooku.

2. W komentarzu pod tym postem na facebooku odpowiedz na pytanie konkursowe>>

Najciekawsze odpowiedzi zostaną zamieszczone na naszym fanpageu, dwie najlepsze zostaną nagrodzone. Zaproś do konkursu swoich znajomych, weź udział z całą rodziną!

Pytanie konkursowe:

1. Z czym kojarzą Ci się święta wielkanocne i dlaczego?

Konkurs trwa do 24.04.2022 roku. Rozstrzygnięcie konkursu 30.04.2022 roku.