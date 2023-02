Weź udział w konkursie i wygraj bilety na I Konferencję Zdrowia „Anglia Włącza Myślenie” Londyn 2023

Artykuł sponsorowany

Redakcja „Polish Express” wraz z organizatorami I Konferencji Zdrowia „Anglia Włącza Myślenie” Londyn 2023 mają zaszczyt i przyjemność zaprosić naszych szanownych czytelników do udziału w konkursie z nagrodami oraz zaoferować specjalną zniżkę na bilet na ten event.

Już 19 lutego 2023 w hotelu Sheraton Skyline w Heathrow obędzie się I Konferencję Zdrowia „Anglia Włącza Myślenie” Londyn 2023 oraz Targi Zdrowia i Medycyny Naturalnej. Więcej o tej imprezie pisaliśmy w artykule pod tym linkiem, natomiast teraz, wraz z organizatorami chcieliśmy zaoferować wszystkim czytelnikom specjalną zniżkę na bilet wstępu na ten event!

Kupując bilet na jedyne takie wydarzenie prozdrowotne na Wyspie, które będzie miało miejsce w Londynie, korzystając ze specjalnego kodu „EXPRESS”, zyskasz rabat w wysokości 15% na bilet standard i na dostęp online.

Bilety możesz kupić od tym linkiem: https://www.konferencjalondyn.co.uk/kupbilet. Kliknij i wykorzystaj tę okazję!

To jednak nie wszystko! Dla czytelników „Polish Express” we współpracy z organizatorami Konferencji Zdrowia „Anglia Włącza Myślenie” Londyn 2023 przygotowaliśmy konkurs! Do wygrania są dwa bilety Standard o wartości 95 GBP. W tej ceny zapewniony jest wstęp na konferencję, wstęp na targi oraz nielimitowana kawa/herbata/woda. Aby wygrać bilet, wystarczy odpowiedzieć na jedno pytanie:

CZYM JEST DIETOTERAPIA?

Odpowiedzi prosimy przysyłać do 16 lutego 2023 roku, do północy na adres [email protected]. Wśród tych, którzy udzielą prawidłowych odpowiedzi, rozlosujemy dwóch szczęśliwców, do których odezwiemy się drogą mailową. Wszystkim biorącym udział w tym konkursie życzymy powodzenia!

I Konferencja Zdrowia „Anglia Włącza Myślenie” Londyn 2023. Targi Zdrowia to kontynuacja rozważań i seria prelekcji w nurcie Czego Ci Lekarz Nie Powie, organizowana z dużym rozmachem przez Polskie Centrum Promocji Zdrowia w Wielkiej Brytanii, które współtworzy Dom Zdrowia UK oraz portal Dolina Cudów.

Uczestnictwo w tym wydarzeniu to świetna okazja, aby podnieść poziom swojej wiedzy, poznać nowe trendy w medycynie, a także spotkać się z najlepszymi specjalistami w swoich dziedzinach. Nawiązać nowe kontakty, które będą procentować w przyszłości. Zaznajomić się z bogatą ofertę wystawców, albowiem konferencja oraz targi odbędą się w jednym i tym samym miejscu.

Dlaczego warto wybrać się na takie wydarzenie i zainwestować swój czas? Bo swoje stoliki, do których będzie można podejść, będą mieli prelegenci konferencji, czyli Dr Hubert Czerniak, Magda Wdowiak, Tata Naturopata Kamil Kwiatosiński oraz Irena Januszewska, To także dobra okazja do podniesienia świadomości na temat dbania o swoje zdrowie, gdyż propozycja wystawców zaskoczy różnorodnością oferowanych usług i produktów. Tegoroczne Targi Zdrowia i Medycyny Naturalnej obfitują w mnogość gabinetów terapeutycznych oferujących swoje usługi biorezonansu, detoksykacji, terapie dźwiękami, hipnozy, psychologiczne i wiele innych. Mini porada irydologa czy diagnostyka SoCheck to kolejne propozycje dostępne do skorzystania na miejscu.

Producenci kosmetyków, wszelkie wyroby rękodzieła czy dystrybutorzy różnych naturalnych suplementów, w tym produkty ekstraktów z komórek macierzystych, szoty witaminowe, a także zioła, produkty konopne, orgonity, pierścienie tensorowe, poduszki z szungitu, oczyszczacze powietrza czy mąka z praziarna, 12 rodzai kakao ceremonialnego, produkty z Peru, skafandry do ćwiczeń czy irlandzki Sea Moss to tylko ułamek z bogatej oferty wystawców, którą dodatkowo ozdobi duże stoisko z książkami i zdrowy catering. Ponad 60 wystawców będzie starało się zainteresować swoją ofertą, by przyczynić się do podniesienia jakości życia człowieka.

Konferencja Zdrowia „Anglia Włącza Myślenie” Londyn 2023 oraz Targi Zdrowia i Medycyny Naturalnej, odbędą się w dniu 19 lutego 2023 w hotelu Sheraton Skyline w Heathrow, postcode UB3 5BP. Drzwi na targi otwierają się już o 8.30, zaś prelekcje rozpoczynają się o godzinie 9:00.

Powyższy tekst ma charakter artykułu sponsorowanego. Redakcja „Polish Express” nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.