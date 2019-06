Weź udział w konkursie: Do wygrania poduszki dla kobiet w ciąży i nie tylko. Dla wszystkich, którzy marzą o regenerującym śnie

Poduszki dla kobiet w ciąży mogą wydawać się z pozoru ekstrawaganckim pomysłem, jednak zadanie, które spełniają jest nie do przecenienia, nawet dla tych, którzy nie są w ciąży. Panie, które spróbowały tego wynalazku, cieszą się regenerującym snem, złagodzeniem dolegliwości związanych z bólem kręgosłupa i obrzękiem nóg.

Specjalnie dla naszych czytelniczek, które wkrótce zostaną matkami, jak również dla wszystkich zainteresowanych regenerującym wypoczynkiem zorganizowaliśmy konkurs we współpracy z firmą Kally Sleep. Dzięki niej ciężarne panie na całym świecie cieszą się głębokim i spokojnym snem – mogą z powodzeniem wyciszyć się przy złagodzeniu bólu kręgosłupa i znaleźć wygodną do odpoczynku pozycję.

Na czym zatem polega ten pomysłowy wynalazek? Poduszka Kally Body Pillow została zaprojektowana przez lekarzy sennych z myślą o kobietach w ciąży i ich potrzebie komfortowego snu. Jest to przewymiarowana poduszka, która zaprojektowana jest w taki sposób, aby w pozycji spania bocznego po umieszczeniu jej między kolanami poprawiała wyrównanie kręgosłupa i łagodziła punkty nacisku w całym ciele.

Poduszki do ciała są zbawienne dla ciężarnych kobiet, które mają kłopoty ze snem ze względu na ból ciała, jednak nie tylko dla nich. Okazuje się, że zalety płynące z poduszek do ciała doceniają także panie, które nie są w ciąży oraz panowie cierpiący na bezsenność lub chrapanie.





Oto przykładowe wszechstronne zalety poduszki do ciała Kally Body Pillow:



- obsługuje wszystkie kluczowe stawy - sprawia, że ​​kobieta czuje się lekka

- łagodzi ból - wsunięta między kolana naturalnie odciążą plecy, reguluje kręgosłup i przepływ krwi w nogach

- wspomaga spanie boczne – jest to najzdrowsza pozycja, zwłaszcza w czasie ciąży

- daje ulgę stresową- akt przytulania wytwarza hormony, które uspokajają układ nerwowy

- redukuje chrapanie - naturalna pozycja do spania sprzyja lepszemu oddychaniu

- zapewnia komfort po zabiegu – używa się jej do wsparcia określonej części ciała podczas regeneracji

- uniwersalna - może być stosowana jako poduszka do karmienia po porodzie lub jako oparcie w łóżku

- pomaga cierpiącym na fibromialgię, zapalenie stawów i refluks kwasowy

- zapobiega podrzucaniu i obracaniu - wszystko to powoduje lepszy sen.



Wiele osób już się przekonało o tym, że sprytna konstrukcja poduszki Kally Body Pillow ma wszechstronne działanie i może być z powodzeniem używana zarówno przez kobiety w ciąży, jak i panów czy panie, którym zależy na regenerującym śnie.

