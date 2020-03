Wetherspoons nie chce płacić swoim pracownikom i każe im szukać pracy... w Tesco!

Firma Wetherspoons odmawia płacenia swoim własnym pracownikom! Szef zakomunikował im, że... mogą iść szukać pracy w Tesco!

Sieć pubów, która zatrudnia około 40 000 osób, została zmuszona do zamknięcia na czas nieokreślony po tym, jak Boris Johnson nakazał zamknięcie wszystkich "nieistotnych" sklepów, w tym barów i restauracji, w obliczu obecnej sytuacji. Jak czytamy na łamach portalu "Metro" właściciel firmy, Tim Martin, namawiał swoich pracowników do znalezienia pracy w supermarketach, takich jak Tesco, podczas trwania pandemii koronawirusa.

Stojący na czele Wetherspoons zapowiedział im, że mogą spodziewać się opóźnień w wypłatach. Martin wystąpił w specjalnym nagraniu przeznaczonym dla swoich pracowników, w którym przyznał, że w obecnej sytuacji można polegać jedynie na rządzie UK, że dotrzyma obietnicy pokrycia wypłat ludziom, którzy nie są w stanie pracować podczas kryzysu.

"To wydarzenie bez precedensu w ciągu ostatnich 40 lat. Wszyscy znajdują się w niezwykle trudnej sytuacji. I wiem, że wszyscy siedzicie i zastanawiacie się, co się do cholery się dzieje. W weekend przeprowadziłem wiele rozmów telefonicznych z różnymi ludźmi i wspólnie szukamy rozwiązania w tej trudnej sytuacji" - mówił Martin.

"Dobrą wiadomością jest to, że rząd zobowiązał się do zagwarantowania wynagrodzeń. (...) to świetnie, ponieważ nie mamy pieniędzy z naszych kas. Dostaniemy od rządu około 80 procent wynagrodzenia. Prawdopodobnie będą dość wolno płacić, więc mogą wystąpić pewne opóźnienia, za które również przepraszam."

Na reakcję ze strony pracowników nie trzeba było długo czekać. W odpowiedzi na wideo od szefa wysłali mu list, w którym domagają się pełnego wynagrodzenia oraz bonusów, których zostali pozbawieni. Zaznaczony w nim, że szefostwo Wetherspoons gardzi zdrowiem i życiem swoich pracowników w tak trudnych czasach...