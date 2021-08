West Midlands Police apeluje o pomoc w ustaleniu tożsamości zmarłego Polaka

Fot. West Midlands Police

West Midlands Police zwróciło się z apelem o pomoc w ustaleniu tożsamości mężczyzny z Polski, który zmarł 6 sierpnia w szpitalu Birmingham City Hospital. Tuż przed śmiercią Polak powiedział pielęgniarkom, że ma na imię Mariusz.

Funkcjonariusze policji West Midlands Police opublikowali zdjęcia ubrań, które miał na sobie 51-letni Polak w chwili, gdy został przewieziony do szpitala Birmingham City Hospital. W dniu 6 sierpnia mężczyzna zasłabł i został znaleziony na Soho Road, skąd zabrała a go karetka. Tego samego dnia, mimo pomocy lekarzy, mężczyzna zmarł, ale tuż przed śmiercią powiedział on pielęgniarkom, że ma na imię Mariusz, a także że ma 51 lat. Policjanci nie traktują śmierci Polaka jako podejrzanej, ale apelują do każdego, kto mógł znać mężczyznę, o pomoc w ustaleniu jego tożsamości.





Kim był zmarły Polak z Birmingham?

Policjanci informują, że zmarły Polak miał 170 cm wzrostu, był mężczyzną średniej budowy, szatynem, o krótko ostrzyżonych włosach z oznakami siwizny po bokach głowy. Dodatkowo mężczyzna miał brązowe oczy i krótką, siwą brodę. Na prawym ramieniu zmarłego widniały trzy blizny, a dodatkowo miał on też dwie blizny w okolicy lewego kolana. Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości zmarłego Polaka, proszone są o pomoc i kontakt z policją pod numerem Birmingham and Solihull Coroner's office - 0121 303 3920.