West London Orbital - linia kolejowa, która odmieni komunikację w zachodnim Londynie

Fot: Transport for London

Już w 2029 roku do użytku ma zostać oddana linia West London Orbital. Projekt rozbudowy sieci połączeń London Overground poprawiłby skomunikowanie zachodniego Londynu z resztą miasta. Dla mieszkańców tego rejonu byłaby to prawdziwa rewolucja!

West London Orbital jest proponowanym rozszerzeniem systemu kolei London Overground w Londynie. Jak miałoby wyglądać w praktyce? Nowa linia miałaby mocny wpływ na komunikację w zachodnim Londynie, a konkretnie w Hounslow, Ealing, Brent i Barnet. Trasa byłaby powiązana już z istniejącymi liniami (Dudding Hill Line, North London Line i Hounslow Loop) i osiągnąć długość około 11 mil (17 km). Łączyłaby West Hampstead i Hendon (od północy) z Hounslow (od zachodu) biegnąc przez Brent Cross West, Neasden, Harlesden, Old Oak Common, South Acton i Brentford. Gdyby do realizacji planów związanych z West London Orbital by doszło, łączność kolejowa w zachodnim i północno-zachodnim Londynie zostałaby w znacznym stopniu poprawiona. Dla wielu mieszkańców tej części miasta oznaczałoby to prawdziwą rewolucję. Dzięki West London Orbital nie trzeba byłoby dojeżdżać do centrum miasta i dopiero stamtąd ruszać do celu swojej podróży. Dojazd do lotniska Heathrow, do placówek edukacyjnych i kulturalnych, zostałby znacznie ułatwiony.

Linia West London Orbital ma zmienić komunikację w zachodnim Londynie

Przykład? Jak czytamy na łamach portalu "MyLondon" podróż z Hendon w północno-zachodnim Londynie do Hounslow w południowo-zachodniej części miasta trwałaby zaledwie 37 minut. Obecnie zajmuje ona półtorej godziny i zmusza pasażera do jazdy dwoma liniami metra i przesiadki na pociąg National Rail.

Przewiduje się, że West London Orbital zacznie funkcjonować w połowie obecnie dekady. Uruchomienie nowych połączeń nie wymagałoby budowy nowej infrastruktury, ponieważ w swoich założeniach projekt korzysta z istniejących torów i tuneli, które po prostu stoją i nie są wykorzystywane. Planowana linia miała podążać częścią trasy dawnego Super Outer Circle, która była obsługiwana przez Midland Railway od 1878 do 1880 roku.

Jak będzie przebiegać jej trasa?

Pierwsze konkretne propozycje w związku z West London Orbital pojawiły się w sierpniu 2019 roku. Projekt został opracowany w październiku 2021 roku, a szczegóły mają zostać dopracowane do końca 2025 roku. Budowa mogłaby ruszyć pod koniec 2026, ale na przeszkodzie mogą stanąć kwestie finansowe. Szacuje się, że rocznie z tej trasy mogłoby korzystać 11,9 mln pasażerów w skali roku. Koszt inwestycje szacowany jest między 430, 610 milionów funtów. Koszmarna sytuacja finansowa, w której znajduje się obecnie Transport for London stawia ten ambitny projekt pod znakiem zapytania,